Huawei va commercialiser son P50 Pocket pliable en Europe à 1299€

Il y a 1 heure

Android

Alban Martin

Huawei, le géant chinois de la technologie qui continue sa descente aux enfers financières à la suite des sanctions américaines strictes, a annoncé que son produit phare, le P50 Pro et le P50 Pocket pliable, seront vendus en dehors de Chine. Une bonne nouvelle pour les fans de la marque, bien que les services Google ne seront évidemment pas intégrés.

Les caractéristiques du P50 Pocket

Le P50 Pocket qu'on a vu le mois dernier utilise un châssis à clapet similaire à celui des appareils Z Flip de Samsung. À l'intérieur, il dispose d'un écran OLED pliable de 6,9 pouces de 2700 x 1228 avec un rapport d'aspect de 21:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Huawei affirme que l'écran interne utilise du verre ultra-fin dans sa construction, et peut se plier sans laisser d'espace pour une épaisseur totale de seulement 15,2 mm (le Z Flip 3 fait 15,9 mm d'épaisseur).



Extérieurement, le P50 Pocket dispose d'un petit écran circulaire supplémentaire, situé au-dessus d'un trio d'appareils photo : un appareil photo principal de 40 mégapixels, un ultra-large de 13 mégapixels, et un appareil photo à spectre ultra de 32 mégapixels. Fait intéressant, Huawei affirme que ces caméras sont capables de détecter et de montrer où vous portez de la crème solaire sur votre visage, afin de vous aider à l'appliquer uniformément. La firme y ajoute un tas de mode de prise de vue dont un Super Mode Portrait censé sublimer vos clichés.



Le P50 Pro est un smartphone phare plus traditionnel, doté d'un écran OLED de 6,6 pouces de 2700 x 1228 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté de quatre caméras arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels, une ultra-large de 13 mégapixels, une téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom 3,5x, et un capteur mono de 40 mégapixels qui, selon Huawei, peut aider à augmenter la prise de lumière pour les photos en basse lumière, ainsi qu'à améliorer les photos en noir et blanc.



Plutôt que de fonctionner sur les puces internes de Huawei, les deux téléphones utilisent le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Les deux combinent reconnaissance faciale et digitales, quelque chose qu'on attend toujours du côté d'Apple.

Les limites de Huawei

Selon Huawei, les nouveaux smartphones 2022 exécutent son logiciel EMUI 12 au-dessus de son propre HarmonyOS. Bien qu'il y ait de nombreuses similitudes signalées entre HarmonyOS et Android, les sanctions américaines signifient que vous ne trouverez pas d'applications ou de services propriétaires de Google préinstallés ici, pas de Google Maps, pas de Gmail, pas de Youtube et surtout, pas de Google Play Store.



Autre élément à avoir en tête, les sanctions ont également eu un impact sur la capacité de Huawei à inclure le support 5G dans ses produits, de sorte que les deux téléphones sont également limités à la 4G.

Prix et date de sortie

Le P50 Pro coûtera 1 199 €, tandis que le P50 Pocket sera vendu à partir de 1 299 €. La page officielle du P50 Pocket de Huawei indique que les deux téléphones seront disponibles sur "les marchés clés de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique latine".



Néanmoins, à ces prix, et sans accès aux applications et services clés de Google comme le Play Store, les deux appareils sont destinés à une niche de clients qui savent se débrouiller et qui n'ont besoin que des quelques applications présentes sur l'App Gallery du constructeur.



Les précommandes devraient s'ouvrir le 26 janvier et la commercialisation serait prévue au 6 février.