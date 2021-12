Huawei montre déjà son P50 Pocket pliable

Huawei n'est pas un nouveau venu dans le secteur des appareils mobiles pliables et en a déjà sorti trois au cours des dernières années : Le Mate X, le Mate Xs et le Mate X2, qui est le modèle le plus récent lancé en février. Tous ces appareils sont similaires au Samsung Galaxy Fold, en ce sens qu'il s'agit d'appareils qui se plient verticalement et qui ont la taille d'une petite tablette une fois dépliés. Récemment, cependant, Huawei a commencé à teaser un téléphone pliable qui ressemble davantage au Samsung Galaxy Z Flip, et une séance de shooting publié par Ice Universe a révélé à quoi ressemble l'appareil.

Le P50 Pocket est un concurrent du Galaxy Z Flip

Le modèle, appelé Huawei P50 Pocket, est mis en évidence avec l'actrice et chanteuse chinoise Guan Xiaotong. Il semble assez grand, d'après les photos publiées sur les réseaux, avec un écran externe circulaire qui peut afficher l'heure, les notifications et une vue de ce que vous capturez avec l'appareil photo si le téléphone est retourné. Il peut aussi servir de miroir pour se repoudrer le nez par exemple.

L'écran externe du P50 Pocket se trouve juste à côté de l'appareil photo, et son lecteur d'empreintes digitales est situé sur les bords de l'appareil. La version présentée dans la séance qui s'est déroulée au Harper's Bazaar est dorée avec une sorte de motif végétal, mais le teaser de Huawei montre qu'il sera également proposé dans une variante argentée avec un motif à carreaux.



Huawei dévoilera officiellement le P50 Pocket le 23 décembre, nous proposerons évidemment un débriefing. Du côté d'Apple, un iPhone Fold ne semble pas être la priorité, les rumeurs l'annonçant pour 2023 voire 2024.