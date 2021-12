L'iPhone pliable ? C'est loin d'être la priorité d'Apple

Chaque année, une rumeur mentionne la possible sortie d'un iPhone pliable aux airs du Galaxy Fold de Samsung. Il faut dire que cela est perçu par beaucoup de consommateurs comme la technologie de demain et comme une incroyable avancée. Si le smartphone pliable a attiré l’attention de plusieurs entreprises jusqu'à aujourd'hui, Apple s'y intéresserait de loin (mais vraiment de loin).

L'iPhone pliable, ce n'est pas pour tout de suite

Si vous attendez impatiemment le premier iPhone avec un écran qui se plie, on vous conseille d'aller voir la concurrence puisque vous n'êtes pas près de l'avoir entre vos mains...

Selon le dernier rapport de l'analyste Ross Young, il existe bien un projet d'iPhone pliable dans les pièces secrètes de l'Apple Park, cependant le projet avancerait, mais à un rythme extrêmement lent.

En effet, Young explique qu'un iPhone pliable est bien prévu, mais pas en 2022 ou 2023, il faudra probablement attendre 2024 avant de voir une telle génération d'iPhone sortir et être mise à disposition des clients.



La cause principale serait qu'Apple a des exigences qualité trop élevées qui compliquent la conception de ce smartphone, comme à son habitude, la firme de Cupertino vise une expérience bien meilleure que le Samsung Galaxy Fold ou encore que le Huawei Mate Xs.

De plus, Apple s'inquièterait sur la résistance pendant le pliage, c'est un acte très délicat qui peut provoquer une fissure si l'utilisateur est un peu trop brusque. Le nombre de pliages et dépliages par jour est aussi un sujet sensible, surtout quand on sait que la moyenne d'activation d'un client est d'environ 80-90 par jour.

Samsung a participé au projet

Apple n'est pas tout seul sur ce projet, le géant californien aurait fait appel à son fidèle fournisseur Samsung Display qui est déjà à un stade très avancé sur ce type d'écran. La firme sud-coréenne aurait reçu en mission l'année dernière d'expédier quelques prototypes d'écrans à l'équipe dédiée pour l'iPhone Fold.

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo dans l'un de ses rapports, ces écrans envoyés par Samsung étaient des modèles OLED d'une taille de 8 pouces.



Avec son projet d'iPhone pliable, Apple souhaite éviter la douloureuse polémique qui a touché Samsung avec la première génération de Galaxy Fold. L'entreprise a été accusée à de multiples reprises par ses clients, mais aussi par les médias d'avoir voulu aller trop vite au détriment de la qualité et de la solidité. Avec son iPhone Fold, Apple ne veut pas d'une telle image qui peut faire perdre en crédibilité le lancement d'un nouveau modèle d'iPhone.