La BCE veut forcer Apple à aller plus loin sur la puce NFC de l'iPhone

La BCE est frustrée par la manière de faire d'Apple concernant l'ouverture de la puce NFC aux tiers européens. Une ouverture minutieuse qui n'offre pas un accès complet et qui ne permet pas d'assurer une concurrence loyale. Le match est loin d'être terminé.

BCE : encore une qui critique Apple

La Banque centrale européenne (BCE), première institution monétaire de l'Union européenne, est encore mécontente d'Apple concernant l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone. Une ouverture qui doit permettre aux autres systèmes financiers d'avoir la possibilité d'esquiver Apple Pay et/ou l'application Cartes pour les paiements digitaux avec l'iPhone.



Dans un rapport en date du 19 avril 2024 et à destination de Margrethe Vestager, Vice-présidente de la Commission européenne, la BCE félicite la Commission pour sa prise de décision en début d'année, mais en profite pour revenir sur certaines préoccupations. À commencer par le fait qu'Apple ne donne toujours pas aux tiers un accès complet au secure element (SE).

En conséquence, l'expérience utilisateur risque d'être bien moins agréable qu'avec le système initial, à savoir Apple Pay. Difficile dans ces conditions de parler de concurrence loyale selon Piero Cipollone, auteur de ce rapport et membre du board exécutif de la BCE. Idem pour le futur avec la potentielle arrivée d'un euro numérique, cette restriction d'accès n'offrirait pas un niveau de sécurité suffisant sur ce terminal.



Bien que l'enquête antitrust de la Commission se concentre principalement sur la puce NFC et les paiements digitaux via l'iPhone, la BCE souligne également les autres cas de figure "oubliés" dans cette première demande. Par exemple, l'absence de l'Apple Watch. Oui, l'ouverture de la puce NFC concerne uniquement l'iPhone. Autrement dit, l'Apple Watch garde (pour le moment) l'exclusivité Apple Pay pour les paiements digitaux. Au vu de la popularité de la montre connectée d'Apple, bien moindre que l'iPhone tout de même, c'est un oubli non négligeable.



Il en va de même pour les paiements en magasin chez certains commerçants. Il se pourrait qu'une petite majorité rencontre des problèmes lors d'un paiement avec l'iPhone qui n'est pas Apple Pay. Enfin, le paiement en ligne est aussi laissé de côté. Sans cet accès au SE, impossible d'effectuer un achat en ligne sans passer par une application supplémentaire pour valider la transaction. Pas vraiment pratique quand on sait qu'il suffit d'un coup de Face ID/Touch ID pour payer avec son iPhone en ligne via Apple Pay.

Une règle incomplète est une règle inutile

Comme prévu, c'est loin d'être aussi simple qu'on voudrait nous le faire croire. Même si Apple a fini par craquer face à l'offensive européenne, elle garde un coup d'avance pour rester maître de son destin et surtout de son écosystème qui rapporte des milliards d'euros chaque trimestre.



Sans oublier les utilisateurs, contrairement aux instances, qui sont pour une grande majorité satisfaits du fonctionnement actuel. Il ne faudrait pas que cela tourne au ridicule comme avec l'arrivée des émulateurs sur l'App Store...