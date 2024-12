Les lunettes intelligentes d'Apple sont loin d'être prêtes

Depuis longtemps, les rumeurs s'accumulent autour des lunettes intelligentes AR d'Apple. Cependant, bien que l'Apple Vision Pro ait introduit certaines fonctionnalités similaires à celles que les supposées Apple Glass pourraient offrir, elle se présente dans un format beaucoup plus substantiel. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, le parcours d'Apple vers le perfectionnement des lunettes AR en est encore à ses débuts, avec un délai de 3 à 5 ans avant de voir un produit viable.

Une longue attente

Dans sa lettre dominicale « Power On », notre ami Gurman explique :

On me dit qu'Apple continue de travailler sur des lunettes intelligentes à réalité augmentée, mais que rien n'est prévu dans un avenir proche.

Mais pourquoi un tel délai ? Les défis sont semble-t-il toujours nombreux : miniaturiser les composants informatiques, parvenir à un design confortable, garantir une longue durée de vie de la batterie et fournir des écrans haute résolution sans sacrifier la qualité d'affichage. Bien qu'Apple semble déjà capable de répondre à ces exigences, le point d'achoppement principal reste le coût. Le casque Vision Pro est bien trop cher, alors imaginez des Apple Glass.



Des concurrents comme Meta et Snapchat ont présenté leurs propres lunettes AR avancées, mais celles-ci sont loin d'être prêtes pour le marché grand public. Les lunettes Orion de Meta sont essentiellement des démonstrations de prototypes, et celles de Snapchat sont réservées aux développeurs. Ni l’un ni l’autre n’a révélé de prix, probablement en raison du coût exorbitant. Bien plus avancées que les Spectacles actuelles ou les Ray-Ban de Meta, les futures lunettes autonomes de Snapchat ont déjà été testées. Si les premiers utilisateurs ont été bluffés, il reste du travail, notamment en termes de champ de vision et d'encombrement, aspects qu'Apple chercherait sûrement à affiner avant leur lancement.



S'il est compréhensible qu'Apple ne se précipite pas sur le marché avec ces lunettes AR, il ne faudra pas trop tarder pour se faire une place. Et, comme souvent, Apple pourrait donner de l'intérêt à ce secteur avec une approche inédite.