Google montre déjà le Pixel 8 Pro

Dans la continuité de la gamme Pixel qui fuite avant chaque nouvelle itération, le futur Pixel 8 Pro a fait son apparition bien avant sa présentation. Le pire, c'est que le smartphone s'affiche sur une page du Google Store. Le compte Twitter @Android_Setting a répéré l'image sur une page promouvant les abonnements et services de Google, montrant un homme prenant un appel sur un Pixel 8 Pro en porcelaine.

Google fait fuiter le Pixel 8 Pro

Certes, l'appareil ressemble aux rendus et images qui ont déjà fuité, notamment à partir d'une supposée vidéo interne de Google, mais encore fallait-il s'en assurer. Dans la description alternative, utile pour l'accessibilité, on peut lire : "Une personne prend un appel sur un téléphone Pixel 8 Pro en Porcelaine."

Le cliché partagé sur X montre un Pixel 8 Pro qui correspond aux fuites, avec un couvercle en verre recouvrant les caméras arrière qui sont toujours en saillie dans un design de barre similaire à d'autres téléphones Pixel récents. Par contre, aucune information concernant les composants internes. Les rumeurs ont déjà listé différentes caractéristiques techniques comme :

Une résolution de 2822 x 1344 pixels

Un téléobjectif d'origine Samsung de 48 mégapixels capable d'un zoom optique 5x.

12 Go de mémoire vive (RAM)

Une puce "Zuma", probablement un SoC Tensor G2

Une fonction "Video Unblur"

Voilà qui nous rappelle en tout cas les années précédentes, Google coupant l'herbe sous le pied des rumeurs et fuites en publiant elle-même des informations en amont de la présentation officielle. Ce fut le cas pour le Pixel 7, le Pixel Fold, etc. On peut même remonter jusqu'au Pixel 4...



Google s'apprête à affronter la concurrence des très attendus iPhone 15, iPhone 15 Pro et autres.