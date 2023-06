Le Google Pixel 8 est déjà certifié Qi pour la recharge sans fil

Le Google Pixel 8 a été certifié pour la recharge sans fil Qi, bien avant sa date de sortie prévue, confirmant qu'il n'y aura pas d'amélioration de la vitesse de charge par rapport au Pixel 7. Pour obtenir cette certification, un appareil doit être approuvé par le Wireless Power Consortium (WPC). Il s'agit d'une étape réglementaire courante avant la sortie d'un nouveau téléphone, qui est également soumis à d'autres organismes de réglementation tels que le Bluetooth SIG et la FCC, pour ne parler que des États-Unis.

Le Pixel 8 fait déjà parler de lui

L'année dernière, les modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google n'ont été répertoriés sur le site du WPC qu'après leur sortie. Cette année, Google a semble-t-il pris de l'avance avec une certification Qi pour le Google Pixel 8, portant le numéro de modèle "GKWS6". Le document mentionne d'ailleurs d'autres détails sur cet aspect.

Rendu par OnLeaks

Plus précisément, le Pixel 8 ne devrait pas apporter d'améliorations significatives aux capacités de charge sans fil par rapport au Pixel 7. Selon le WPC, le Pixel 8 offrira le même taux de charge sans fil maximal de 12 W, ce qui veut dire que Google ne suivra pas Apple et l'iPhone 15 qui devrait passer à la norme Qi2. Le Pixel 8 restera sur la norme Qi (1.2.4). Dommage, car le Pixel 8 ne pourra pas profiter des aimants pour aligner correctement les bobines de charge et augmenter la puissance de cette dernière.

Si le Pixel 8 ne supportera pas la norme Qi2, il reste un peu d'espoir pour le Pixel 8 Pro, car le site WPC n'a pas encore publié de détails à ce sujet. La firme de Mountain View pourrait conserver cette nouveauté pour le modèle le plus haut de gamme, comme ce que fait souvent Apple. D'après les rumeurs, le Pixel 8 Pro aurait un thermomètre intégré.