Les iPhone 15 seront compatibles avec la norme de charge sans fil Qi2

Si beaucoup de personnes préfèrent recharger leur iPhone via un câble Lightning pour obtenir la charge la plus rapide, d'autres privilégient la charge sans fil via une station de charge sans fil ou le MagSafe. Avec les iPhone 15, il va y avoir des modifications des deux côtés, la recharge filaire avec l'intégration de la connectique USB-C et la prise en charge de la norme Qi2 pour la recharge sans fil. Découvrez ce qui va changer !

Apple va adopter la norme sans fil Qi2

Selon le site spécialisé ChargerLAB, une grande nouveauté va débarquer sur l'ensemble de la gamme iPhone 15 qui sera présentée à l'Apple Event de la rentrée. Le géant californien prévoit de bousculer les codes en intégrant la norme sans fil Qi2 sur ses nouveaux iPhone. Les chargeurs Qi2 pourront probablement recharger les modèles iPhone 15 à des vitesses allant jusqu'à 15 W, tout comme le chargeur MagSafe d'Apple, puisque le Qi2 est basé sur la norme MagSafe. Les chargeurs sans fil non MagSafe ne peuvent fonctionner qu'à des vitesses de 7,5 W avec les modèles d'iPhone actuels.

Le rapport précise que les chargeurs Qi2 auront l'avantage de ne pas avoir la certification "Made for iPhone" obligatoire, ce qui signifie qu'Apple ne pourra pas vous inciter à acheter des chargeurs sans fil qui ont adopté cette certification ni brider la performance. Le site web a reçu la confirmation de sources de la chaîne d'approvisionnement que le module Qi2 coûte moins d'un tiers du prix du module MagSafe d'Apple, dont le prix de gros est d'environ 16 dollars.