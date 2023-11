Énorme succès pour l’iPhone 15 en Corée du Sud (le pays natal de Samsung !)

En Corée du Sud, les Samsung Galaxy se sont toujours bien vendus, l’entreprise a un avantage que n’a pas Apple : l’achat patriotique, une pratique qui a une forte valeur pour de nombreux sud-coréens. La bonne nouvelle pour Apple, c’est que cette tendance est en train de s’inverser, les sud-coréens sont de plus en plus nombreux à acheter des iPhone et on le constate de façon flagrante sur les ventes des iPhone 15 !

L’iPhone est en forme en Corée du Sud

Le lancement de l’iPhone 15 en Corée du Sud a marqué une étape majeure dans la compétition mondiale des smartphones, ébranlant la domination de Samsung dans son propre pays. Avec une augmentation remarquable des ventes de 40 % par rapport à l’iPhone 14, l’iPhone 15 s’est imposé de manière inattendue sur le marché coréen. Selon le Korea Herald, cette nouvelle gamme a vu une hausse de 41,9 % dans les ventes au cours du premier mois après son lancement le 13 octobre, surpassant de loin les attentes d’Apple, mais aussi des investisseurs qui suivent de près le marché de chaque pays.



La répartition des ventes est particulièrement frappante : l’iPhone 15 standard a vu ses ventes plus que doubler, tandis que le modèle Pro Max a connu une croissance de 42,3 %. Ces chiffres suggèrent un changement de tendance chez les consommateurs sud-coréens, qui semblent s’éloigner progressivement de leur préférence historique pour Samsung.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce succès. Les promotions agressives menées par les opérateurs mobiles, combinées à l’attrait de fonctionnalités comme Apple Pay, ont été des moteurs clés de cette croissance. De plus, la disponibilité d’une fonction d’enregistrement d’appels, offerte via une application iOS de SK Telecom, a augmenté l’attractivité, rendant l’iPhone 15 plus attrayant pour les consommateurs au moment de l’achat.



Face à ces succès, Apple envisage de revoir sa stratégie de lancement en Corée du Sud, en passant le pays du niveau 3 au niveau 2 de priorité, ce qui témoigne de l’importance accrue de ce marché pour la marque.



Pendant ce temps, au Japon, la sortie de l’iPhone 15 a eu un effet inattendu sur les modèles précédents. La préférence japonaise pour les smartphones compacts a boosté les ventes des anciens modèles iPhone 12 et 13 Mini. Cependant, avec l’interruption de la vente des modèles mini sur le site officiel d’Apple, les japonais se sont tournés vers les plateformes de revente en ligne pour acquérir ces appareils prisés au Japon (bien plus qu’en France).