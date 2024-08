iPhone 16 : une étude affirme que les consommateurs préfèrent un grand écran

Depuis plusieurs années, les smartphones avec un écran supérieur à 6 pouces rencontrent un succès nettement plus important que les smartphones avec un plus petit écran. Cette tendance s’est vue dans les ventes des iPhone Pro Max qui sont excellentes et celles des iPhone mini qui ont littéralement disparu à cause d’un manque de succès. Streaming, jeux en ligne, vidéos… Le grand écran est principalement apprécié pour le confort qu’il apporte lors de l’utilisation ! Une récente étude sur les iPhone 16 prouve qu’en 2024, les consommateurs sont plus attirés par les grands écrans !

Apple devrait-il augmenter la taille de l’écran du modèle Pro Max ?

Une récente enquête menée par SellCell auprès de 2 000 acheteurs potentiels d’iPhone révèle une tendance claire : les consommateurs sont de plus en plus attirés par des écrans plus grands pour les futurs modèles d’iPhone. Parmi les participants, un groupe équilibré de 1 000 femmes et 1 000 hommes a permis d’obtenir des statistiques précises sur les attentes des utilisateurs.



La principale révélation de cette étude indique que les écrans plus grands des futurs iPhone 16 Pro devraient connaître un grand succès auprès du public. En effet, 54,9 % des personnes interrogées expriment une préférence pour un iPhone doté d’un écran plus grand. Ce phénomène s’explique principalement par une recherche de confort, comme l’ont souligné de nombreux sondés.

Les hommes semblent particulièrement motivés à l’idée d’adopter des modèles plus imposants, avec 62,1 % d’entre eux affirmant qu’ils préféreraient un iPhone plus grand. Les femmes, quant à elles, sont légèrement moins nombreuses à partager cette préférence, avec 47,8 % optant pour un écran plus large.



Les rumeurs qui circulent actuellement autour des modèles iPhone 16 Pro suggèrent que la taille des écrans pourrait encore augmenter. L’iPhone 16 Pro passerait ainsi de 6,1 pouces à 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max passerait de 6,7 pouces à 6,9 pouces.

Un fort potentiel de renouvellement

L’enquête de SellCell ne se contente pas de révéler les préférences en matière de taille d’écran. Elle met également en lumière un potentiel de renouvellement important pour Apple. En effet, 61,9 % des répondants s’attendent à passer à l’un des nouveaux iPhone 16 dès leur sortie en septembre. Cette statistique laisse présager une forte demande, Apple étant déjà connu pour attirer un grand nombre de renouvellements lors de chaque lancement de nouveau modèle.



L’un des principaux motifs incitant les consommateurs à opter pour l’iPhone 16 est la promesse d’une meilleure gestion thermique par les différentes rumeurs qui ont circulé. Depuis longtemps, les iPhone sont critiqués pour leur tendance à surchauffer, surtout lors d’une utilisation en extérieur en plein soleil ou avec des applications gourmandes, comme certains jeux. La nouvelle conception thermique des iPhone 16 pourrait donc convaincre de nombreux utilisateurs de franchir le pas.



Si l’on en croit les résultats de cette enquête, Apple pourrait frapper un grand coup avec ses iPhone 16 en proposant des écrans plus grands et une gestion thermique améliorée, répondant ainsi aux attentes d’une majorité de ses utilisateurs potentiels.



Source