L'iPhone 16 pourrait arriver plus tôt que prévu en Corée du Sud

Bonne nouvelle pour les clients coréens d'Apple. Selon un récent rapport du Korea Times, la Corée du Sud pourrait bien faire partie des premiers pays à recevoir l'iPhone 16 dès son lancement en septembre, une première depuis l'iPhone 3GS en 2009. La firme à la pomme envisagerait ce changement de stratégie pour compenser une demande plus faible que prévue en Chine, son second marché.

Un lancement anticipé pour booster les ventes

D'après plusieurs sources citées par le quotidien coréen, les opérateurs télécoms du pays se prépareraient activement à un lancement anticipé du prochain flagship d'Apple. Habituellement, les nouveaux iPhones arrivent avec plusieurs semaines de retard en Corée du Sud par rapport à la première vague de pays.

Ce décalage s'explique notamment par les strictes politiques de confidentialité d'Apple, couplées au système de certification obligatoire des appareils électroniques en vigueur dans le pays. Conséquence : les caractéristiques des iPhones fuitent souvent avant l'annonce officielle via le site de l'agence nationale de recherche radio.

Mais la donne pourrait changer cette année. Avec une base d'utilisateurs fidèles et en croissance, le marché coréen apparaît de plus en plus stratégique pour Apple. Inclure la Corée du Sud dans la première vague de lancement permettrait de doper les ventes initiales et de créer un effet d'entraînement au niveau mondial.

La Chine, talon d'Achille des ventes d'iPhone ?

Cette potentielle décision intervient alors que la part de marché d'Apple s'érode en Chine, deuxième marché mondial des smartphones. Selon le cabinet Canalys, elle est passée de 16% à 14% sur un an au second trimestre 2024, faisant sortir la marque du top 5 des vendeurs de smartphones dans l'empire du Milieu.

Pour compenser cette faiblesse, Apple pourrait donc réallouer une partie des stocks d'iPhone 16 initialement prévus pour la Chine vers la Corée du Sud. Le pays est un marché mature mais porteur, avec déjà 65% de la population équipée en 5G notamment. Au premier trimestre, l'iPhone captait 24% de parts de marché, loin derrière le local Samsung et ses 75%, mais en progression constante.

Si elle se confirme, cette arrivée anticipée de l'iPhone 16 ne devrait pas bouleverser outre mesure le marché coréen, déjà très concurrentiel. Mais elle illustrerait la volonté d'Apple de moins dépendre de la Chine et de s'implanter durablement en Corée, malgré la domination écrasante de Samsung dans son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, le lancement simultané de l'iPhone 16 en Corée du Sud serait un symbole fort, à l'heure où les tensions géopolitiques et économiques entre les États-Unis et la Chine poussent de plus en plus d'entreprises technologiques américaines à revoir leur stratégie dans la région Asie-Pacifique. Réponse attendue le 10 septembre.



Source