Les coques d'iPhone 14 ne seront pas compatibles avec l'iPhone 15

À six mois du lancement de la gamme 2023, nous avons déjà vu pas mal d'images des différents iPhone 15, y compris des rendus précis basés sur des fichiers CAO destinés aux chaînes de production. Mais cette fois, Macotakara a mis la main sur des iPhone 15 factices imprimés en 3D... Des maquettes qui permettent notamment aux accessoiristes de commencer à travailler sur des coques et autres.

Préparez-vous à racheter des coques

Ces maquettes des quatre versions de l'iPhone 15 donnent un nouvel aperçu des changements de design à venir cette année. Si les deux tailles devraient être reconduites, on note tout de suite les bordures plus fines autour de l'écran, un boîtier aux côtés arrondis et un module d'appareil photo plus grand. Nous nous attendons également à ce que la Dynamic Island soit disponible sur les tous iPhone 15, alors qu'il n'était réservé qu'aux modèles d'iPhone 14 Pro.

Surtout, comme ce qui était pressenti, les dimensions des iPhone 15, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max vont évoluer, notamment à cause du nouvel écran de 6,2 pouces, ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser vos coques achetés pour l'iPhone 14. Macotakra l'a constaté en effectuant des tests à l'aide de ces unités factices imprimées en 3D. Le rapport indique toutefois que vous pourrez probablement utiliser les étuis de l'iPhone 14 Plus avec l'iPhone 15 Plus.

Les nouveautés des iPhone 15

Pour le reste, rappelons qu'on attend un design légèrement remanié, des boutons capacitifs, un port USB-C, de nouveaux coloris et une puce A17, mais seulement pour les iPhone 15 Pro. Ces derniers garderont l'exclusivité de l'écran 120 Hz et toujours allumé. Le tout sera présenté lors du keynote de rentrée en septembre prochain.



Enfin, regardez la vidéo des maquettes d'iPhone 15 pour vous rendre compte des changements :