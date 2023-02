Un écran plus grand de 6,2 pouces sur iPhone 15 et 15 Pro (+ rendus)

Si l'iPhone 15 d'Apple, et ses trois variantes, n'est attendu que pour septembre prochain, les fuites et rumeurs s'accélèrent significativement depuis quelques semaines. Après l'écran OLED plus économe, les 8 Go de RAM ou encore la Dynamic Island sur tous les modèles, voici des rendus exclusifs de l'iPhone 15 Pro basés sur des fichiers CAO obtenus par 9To5Mac. Ces derniers révèlent certains des changements de conception et des fonctionnalités qu'Apple prévoit pour son smartphone de nouvelle génération. Encore une fois, c'est Ian Zelbo qui s'est attelé à la tâche pour nos confrères américains.

Dynamic Island

L'un des changements les plus notables est que l'iPhone 15 de base (ainsi que l'iPhone 15 Plus) abandonnera l'encoche pour une Dynamic Island à la place. Cette zone détachée du haut de l'écran a été introduite sur les iPhone 14 Pro l'année dernière, et elle regroupe dans un plus petit espace la caméra frontale et les capteurs Face ID. Le tout est magnifiquement mis en scène par le logiciel d'Apple.



Pour relancer les ventes décevantes des iPhone 14 de base, la firme de Cupertino va donc étendre son île dynamique sur les 4 modèles d'iPhone 2023.

Port USB-C

Autre changement important cette année, et confirmé par les fichiers CAO, est que l'iPhone 15 adoptera enfin l'USB-C comme port de charge. Demandé de longue date, ce port est plus universel et permet d'accélérer la charge et les transferts. L'Union européenne puis l'Inde ont mis la pression à Apple pour qu'elle y passe.



Apple utilise l'USB-C sur ses MacBook et iPad depuis un certain temps déjà, mais elle a résisté jusqu'à présent au passage à l'USB-C sur ses iPhone, ainsi que sur les AirPods. La future réglementation en Europe ont joué un rôle majeur dans ce futur changement.

Nouvelle taille de 6,2 pouces

Les fichiers repérés par 9To5Mac montrent également que l'iPhone 15 aura une nouvelle taille d'écran de 6,2 pouces, ce qui est probablement L'INFORMATION du jour. C'est 0,1 pouce de plus que les modèles actuels, la taille de 6,1 pouces ayant été introduite pour la première fois sur l'iPhone XR, puis reprise ensuite sur l'iPhone 12. La résolution devrait augmenter légèrement (2 532 x 1 170 pixels actuellement), mais pas l'appareil car il semble acquis que le gain se fasse à la faveur de bordures plus fines.

Les boutons capacitifs

En revanche, aucune trace des boutons capacitifs dans les fichiers de CAO, alors que la rumeur annonçait leur arrivée sur les modèles 2023. Il pourrait s'agir d'une erreur ou du fait que les boutons capacitifs ne soient disponibles que sur les iPhone 15 Pro cette année.

Quant à l'appareil photo, il semble encore plus gros sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra, comme en atteste l'image ci-dessus.

En tout cas, ces rendus sont cohérents avec les dernières fuites. Nous devrions en apprendre davantage dans les semaines à venir, probablement sur les coloris, la puce A17 ou même les prix. Espérons que l'inflation ne touche pas une nouvelle fois les iPhone, Apple ayant intérêt à revoir plutôt sa grille à la baisse après les mauvaises performances de ventes des iPhone 14 et iPhone 14 Plus.



Qu'en pensez-vous ? Rendez-vous début septembre pour le keynote des iPhone 15 !