Rumeur : les iPhone 15 Pro auront 8 Go de RAM (+ 2 Go)

Le temps passe vite, nous sommes plus qu'à 7 mois de l'annonce de la gamme iPhone 15. Si actuellement les iPhone 14 Pro brillent dans le monde entier avec des ventes exceptionnelles, les rumeurs préfèrent elles regarder l'avenir et se concentrent sur les évolutions de caractéristiques qui auront lieu avec les iPhone 15. Un nouveau rapport vient de donner de précieuses informations à propos de la RAM dans les prochains iPhone.

8 Go de RAM sur les iPhone 15 Pro

Selon un récent rapport de la société de recherche taïwanaise TrendForce, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max bénéficieront d'une évolution importante de la RAM, Apple devrait upgrader celle-ci de 6 Go à 8 Go de RAM avec un type de RAM très rapide : la LPDRR5.



Comme d'habitude, Apple compte privilégier les modèles "Pro" avec de meilleures caractéristiques afin de motiver les clients de dépenser plus d'argent lors du choix de leur nouvel iPhone. À noter tout de même que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne seront pas mis sur le bas-côté puisque Apple compte "augmenter la capacité et les spécifications de la RAM".

Quel intérêt d'augmenter la RAM des iPhone 15 ?

La RAM (Random Access Memory) est un composant essentiel qui garantit le fonctionnement rapide et efficace d'un smartphone. En augmentant la quantité de RAM sur l'appareil, le téléphone sera en mesure d'effectuer des tâches et faire fonctionner des applications plus rapidement et sans interruption dans le processus.



C'est également bénéfique pour le multitâche, si vous naviguez dans plusieurs applications en même temps, une quantité de RAM supplémentaire peut être utile pour éviter que le téléphone ne ralentisse ou ne plante.



L'augmentation de la RAM est aussi utile pour optimiser l'expérience de jeu, les jeux gourmands en ressources sur l'App Store pourront profiter d'une RAM complémentaire pour une meilleure expérience de jeu. Celle-ci peut ne pas être indispensable, mais il vaut mieux toujours plus que pas assez.



