L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus auront le Wi-Fi 6E et 8 Go de RAM d'après une rumeur

L'une des différences entre les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro, c'est la norme Wi-Fi supportée par les iPhone. Les modèles standards bénéficient du Wi-Fi 6 maximum et les modèles pro ont quant à eux accès à des performances meilleures grâce au support du Wi-Fi 6E. Avec la prochaine gamme d'iPhone, Apple va modifier la norme pour les modèles standards, une rumeur indique qu'ils passeront comme les pro au Wi-Fi 6E !

Des débits qui seront boostés

Dans un peu moins de huit mois, Apple va présenter au monde entier la prochaine gamme d'iPhone : les iPhone 16. Comme à chaque fois, l'entreprise proposera des innovations du côté des photos et vidéos ou encore de la puce embarquée. Toutefois, une nouvelle gamme d'iPhone signifie aussi des évolutions pour la connectivité, si on sait qu'Apple fait tout pour augmenter les performances en 5G avec la dernière puce de Qualcomm, l'entreprise pense également aux normes Wi-Fi supportées par ses iPhone.



Une récente rumeur de l'analyste Jeff Pu mentionne une information intéressante à ce sujet. Selon Pu, Apple aurait prévu d'upgrader ses modèles non Pro (donc l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus) au Wi-Fi 6E qui est aujourd'hui largement démocratisé chez nos FAI en France.

Avec le Wi-Fi 6E, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus pourront bénéficier de plusieurs améliorations majeures :

Bande de fréquences étendue : Le Wi-Fi 6E utilise la bande des 6 GHz en plus des 2,4 GHz et 5 GHz traditionnels. Cela offre plus de canaux et réduit la congestion, particulièrement utile dans les zones à forte densité de réseaux Wi-Fi.

Vitesses accrues : Avec des canaux plus larges (jusqu'à 160 MHz), le Wi-Fi 6E offre des vitesses de transfert de données nettement supérieures, ce qui est idéal pour les jeux en ligne, le streaming en haute définition et les téléchargements rapides.

Latence réduite : Le Wi-Fi 6E réduit considérablement la latence, ce qui améliore l'expérience utilisateur dans des applications sensibles au temps de réponse, comme les appels vidéo et les jeux en temps réel (une très bonne chose pour les jeux en réseau sur l'App Store).

Grâce au Wi-Fi 6E, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus offriront une expérience utilisateur nettement améliorée en termes de vitesse et de fiabilité.

Augmentation de la quantité de RAM

Autre bonne nouvelle qui ressort de ce même rapport, c'est qu'Apple aurait prévu d'augmenter la quantité de RAM dans ses iPhone non pro. Actuellement, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus embarquent 6 Go de RAM, ce qui n'est pas énorme, mais largement suffisant étant donné l'optimisation fantastique d'iOS.



Avec les iPhone 16 et 16 Plus, Apple va ajouter 2 Go supplémentaires, ce qui fera passer ces deux modèles à 8 Go de RAM. Jeff Pu estime que dans la gamme d'iPhone de 2024, il n'y aura plus de distinction sur la quantité de la RAM, chaque iPhone aura 8 Go de RAM, que vous preniez l'iPhone 16 ou l'iPhone 16 Pro Max.



