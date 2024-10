L’iPhone SE 4 pourrait ressembler à l’iPhone 16, selon une récente rumeur

Dans la catégorie des iPhone, les modèles les plus attendus sont sans aucun doute les iPhone 16 qui seront présentés au cours du mois de septembre. Cependant, il y a un modèle qui fait aussi l’objet de convoitise, il s’agit de l’iPhone SE de 4e génération. Cet iPhone d’entrée de gamme se positionnera dans un même tarif que les iPhone SE précédents, la seule différence, c’est qu’il aura un design largement plus moderne avec l’encoche.

L’iPhone SE 4 avec des airs de l’iPhone 16 ?

Apple prépare le lancement de l’iPhone SE 4 pour le printemps 2025 et selon une récente rumeur, ce modèle pourrait ressembler de près à l’iPhone 16 qui sera dévoilé dans plus d’un mois. Plusieurs éléments indiquent que l’iPhone SE 4 partagera des caractéristiques et un design similaires à celui du dernier-né de la gamme premium d’Apple.



L’une des nouveautés majeures de l’iPhone SE 4 sera la taille de son écran, plus grande que celle des versions précédentes. Apple a pris en compte les préférences des consommateurs, qui plébiscitent les écrans plus grands. Ce choix stratégique fait également suite aux ventes décevantes des modèles iPhone 12 mini et iPhone 13 mini.

Un design arrière identique à l’iPhone 16

Le dos de l’iPhone SE 4 sera fabriqué de manière identique à celui de l’iPhone 16, à tel point qu’il sera difficile de les distinguer. Cette décision pourrait donner à l’iPhone SE 4 une allure premium, où son design s’alignerait avec celui des modèles haut de gamme.



L’iPhone SE 4 bénéficiera également du Face ID, ce qui signera la fin du Touch ID toujours présent sur l’actuel iPhone SE. Cette mise à jour rapproche l’iPhone SE 4 des autres modèles récents d’Apple en termes de sécurité et de technologie de reconnaissance faciale.



Autre amélioration intéressante, l’iPhone SE 4 sera équipé d’un écran OLED, cette technologie d’affichage offre de meilleures couleurs, un contraste accru et une luminosité améliorée par rapport aux écrans LCD. De plus, l’intégration d’un port USB-C, (en conformité avec les directives de la Commission européenne), modernisera encore plus ce modèle.



En termes de performances, une puce améliorée sera présente, optimisée pour les jeux sur iOS, mais sans l’objectif d’intégrer Apple Intelligence.

Impact sur le prix

L’intégration de nouvelles fonctionnalités comme le Face ID et l’écran OLED va probablement entraîner une légère augmentation du prix de l’iPhone SE 4. Cependant, Apple souhaite maintenir l’accessibilité de cette gamme, un facteur clé de son succès. Même si le prix peut légèrement augmenter, il est attendu que cette hausse reste modérée afin de conserver l’attractivité de l’iPhone SE en tant qu’option abordable.



