Rumeur : le design de l'iPhone 16 Pro intégrera un système de caméra superposé

Grâce à ses sources qui sont directement en lien avec la chaîne d'approvisionnement, l'analyste Ming-Chi Kuo est en capacité de révéler plusieurs mois et même années à l'avance une nouveauté majeure à venir sur l'iPhone. Selon les dernières informations qu'il a obtenues, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient embarquer un système de caméra superposée !

Une avancée qui va améliorer la quantité de lumière sur les photos

Apple aurait prévu d'intégrer un capteur de caméra arrière empilé dans les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Selon les analyses de Ming-Chi Kuo, cette décision viendrait suite à l'intégration réussie de cette technologie dans les versions standards de l'iPhone 15.



Les iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus qui vont être présentés le mois prochain, vont avoir une caméra arrière de 48 mégapixels avec un capteur d'image CMOS empilé (CIS). Cette technologie permettra au capteur d'absorber davantage de lumière, ce qui améliorera significativement la qualité des photos, même dans des conditions de faible luminosité.

La mise en œuvre généralisée de cette technologie dans les modèles d'iPhone 15 a été freinée par des problèmes de rendement dans la production du nouveau capteur. Sony, le fabricant de ce capteur, rencontre des contraintes de production qui persisteront jusqu'en 2024. Malgré cela, Apple est parvenue à sécuriser la majorité des commandes auprès de Sony, un exploit qu'aucune autre marque n'a réussi.



Au-delà de la rumeur du capteur de caméra empilé, l'iPhone 16 Pro Max est attendu avec une caméra grand angle de 48 mégapixels munie d'un objectif hybride composé de huit pièces, dont deux en verre et six en plastique. De plus, des améliorations sont attendues pour les objectifs des caméras téléobjectif et ultra-grand-angle, ce qui devrait renforcer la polyvalence de l'appareil photo.