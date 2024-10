iPhone 16 : Samsung pourrait fournir un capteur de caméra nouvelle génération

Depuis de nombreuses années, Samsung fournit principalement à Apple les écrans des iPhone. La firme de Cupertino fait confiance à son rival sud-coréen, car celui-ci arrive à respecter ses exigences qualité et à produire massivement. D’après un nouveau rapport, ce partenariat entre les deux entreprises pourrait s’agrandir avec un deal autour d’un nouveau composant.

Samsung et Apple, une histoire qui fonctionne bien

Apple teste actuellement des capteurs d’image CMOS (CIS) avancés fournis par Samsung pour son prochain iPhone 16. Ce changement de stratégie dans les fournisseurs est historique, car Apple s’est toujours appuyé sur les capteurs de Sony, une marque qui représente l’excellence dans le domaine pour Apple.



Pour être plus précis, un capteur d’image CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) est un composant électronique qui convertit la lumière capturée par l’objectif de l’appareil photo en signaux électroniques. Ces signaux sont ensuite traités pour produire les images que nous voyons sur nos écrans. D'ailleurs, Samsung doit fournir un nouvel écran OLED M14 pour l'iPhone 16 Pro.

Apple a décidé de tester les capteurs de Samsung en raison de préoccupations de fiabilité avec Sony. En 2023, Sony a eu des problèmes de lenteur de livraison, ce qui a causé des retards dans la production de l’iPhone 15. Apple, connue pour son exigence en matière de ponctualité et de qualité, a décidé de chercher des alternatives plus fiables dès le premier trimestre de l’année.



Apple est en train d’évaluer la qualité des capteurs de Samsung, si les tests sont concluants, un accord pourrait être signé dans les prochaines semaines, faisant de Samsung le nouveau fournisseur de capteurs d’image pour l’iPhone. Le contrat actuel avec Sony pourrait ainsi prendre fin dès 2024, voire 2025.

Les avantages des capteurs de Samsung

Les nouveaux capteurs de Samsung possèdent un design à trois plaquettes. Voici comment cela fonctionne :

Photodiode : capte la lumière. Transistors : Gèrent les signaux électroniques. Logiques de convertisseur numérique-analogique : transforment les signaux en données utilisables.

Cette conception diffère des capteurs actuels d’Apple, qui utilisent seulement deux plaquettes (photodiode et transistors sur une seule plaquette).

Avantages techniques

La conception à trois plaquettes offre plusieurs avantages :

Densité de pixels plus élevée : plus de pixels signifient des images plus détaillées.

Bruit réduit : moins de bruit améliore la clarté des images, surtout en basse lumière.

Taille de pixels plus petites : permet de capturer plus de détails dans une taille de capteur plus petite.

Ce qui intéresse aussi Apple, c’est que Samsung utilise une technologie appelée “liaison hybride wafer à wafer”. Cette technique fixe directement les différentes plaquettes entre elles à travers un tampon en cuivre, éliminant ainsi la nécessité de bosses de transfert de signal. Le résultat est un capteur plus petit avec des vitesses de transfert de données accrues.



Le potentiel partenariat entre Apple et Samsung pour les capteurs d’image de l’iPhone 16 pourrait représenter une belle avancée technologique pour les prochains iPhone. En intégrant des capteurs plus avancés et fiables, Apple continue de viser l’excellence et l’innovation dans ses produits. Si les tests en cours sont concluants, nous pourrions voir une nouvelle génération d’iPhone avec des capacités photographiques encore plus impressionnantes grâce aux capteurs de Samsung.



