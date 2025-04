OpenAI sur les traces de X : un réseau social axé sur la génération d'images et ChatGPT

OpenAI, la société derrière ChatGPT, travaillerait actuellement sur le développement de son propre réseau social, selon plusieurs sources citées par The Verge. Ce projet, encore en phase de prototype, serait centré sur les capacités de génération d'images de ChatGPT et comporterait un fil d'actualités social. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, solliciterait déjà des retours externes sur ce projet qui pourrait intensifier sa rivalité avec Elon Musk.

Un réseau social alimenté par l'IA

Le prototype actuellement testé en interne mettrait l'accent sur la génération d'images via ChatGPT, permettant aux utilisateurs de partager facilement des créations visuelles générées par intelligence artificielle. L'une des idées fondatrices serait d'utiliser l'IA pour aider les utilisateurs à partager de meilleurs contenus, que ce soit par la génération d'images ou l'amélioration de textes.

La question reste entière quant à la forme finale du projet : s'agira-t-il d'une application distincte ou d'une fonctionnalité intégrée à l'application ChatGPT, qui est devenue l'application la plus téléchargée au monde le mois dernier ? Cette seconde option permettrait à OpenAI de capitaliser sur sa base d'utilisateurs déjà massive.

Une bataille pour les données et contre les concurrents

Ce projet placerait OpenAI en concurrence directe avec Meta, qui prévoit également d'ajouter un fil social à son assistant IA autonome, et avec X (anciennement Twitter) où Elon Musk a intégré son chatbot Grok. En février, après une offre non sollicitée de Musk pour acheter OpenAI à 97,4 milliards de dollars, Altman avait répondu avec ironie : "non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards si vous voulez."

L'enjeu est crucial : accéder à des données en temps réel générées par les utilisateurs, un avantage dont disposent déjà Meta avec Facebook et Instagram, et Musk avec X. Ces données sont précieuses pour l'entraînement des modèles d'IA et pourraient permettre à OpenAI d'améliorer constamment ses services tout en réduisant sa dépendance aux données externes.



