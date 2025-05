Netflix va afficher des pubs générées par IA au milieu des films

Le géant du streaming poursuit sa transformation avec une formule publicitaire qui rencontre un succès grandissant. Avec 94 millions d'abonnés à son offre "standard avec pub" - plus du double des 40 millions enregistrés il y a un an - Netflix prépare une évolution majeure de sa stratégie publicitaire pour 2026. Une nouvelle qui risque de faire grincer des dents les utilisateurs cherchant à échapper aux réclames.

L'offensive publicitaire prend de l'ampleur

À l'occasion d'une conférence destinée aux annonceurs le 14 mai, Netflix a dévoilé ses ambitions en matière de publicité. La plateforme compte introduire de nouveaux formats d'ici 2026, notamment des "pause ads" qui apparaîtront lorsque l'utilisateur met en pause un programme, et des "mid-roll ads" diffusées en cours de visionnage. Plus surprenant encore, ces publicités intégreront des éléments interactifs et seront générées par intelligence artificielle.

Amy Reinhard, présidente de la publicité chez Netflix, se félicite que "les spectateurs soient aussi attentifs aux publicités interstitielles qu'aux films et séries". Une affirmation qui semble valider la stratégie de l'entreprise, dont la moitié des nouveaux clients choisit désormais la formule avec publicités à 7,99€, plutôt que l'offre sans pub à 14,99€ (dont le prix a récemment augmenté).

Une technologie maison pour doper les revenus

Netflix ne se contente pas d'augmenter le volume publicitaire, l'entreprise déploie également sa propre infrastructure technologique baptisée "Netflix Ads Suite". Déjà active aux États-Unis et au Canada, cette plateforme sera disponible dans tous les pays où Netflix propose des publicités d'ici juin.

"En contrôlant notre propre technologie publicitaire, nous serons en mesure de proposer de nouveaux outils, de meilleures mesures et des formats plus créatifs", explique Amy Reinhard. L'innovation la plus remarquable concerne l'utilisation de l'IA générative pour "marier les publicités des annonceurs avec l'univers de nos séries" — imaginez une publicité Coca-Cola s'intégrant parfaitement dans le décor désertique d'une production Netflix.

Avec une moyenne impressionnante de 41 heures de visionnage mensuel pour les abonnés de l'offre avec publicité, et l'objectif de doubler ses revenus publicitaires dès 2025, Netflix s'affirme comme un concurrent sérieux face aux chaînes traditionnelles. La plateforme revendique même une audience supérieure à celle de n'importe quelle chaîne câblée ou hertzienne américaine pour la tranche d'âge 18-34 ans.



