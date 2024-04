L'iPhone 16 Pro sera très intéressant d'après UDN

Hier, l'action d'Apple a légèrement baissé à la suite d'une étude publiée par la Barclays. Les analystes estiment que l'iPhone 16 offrira "très peu" de changements par rapport à l'iPhone 15, modèles "Pro" compris. Cette affirmation, que nous avions en grande partie réfutée, est également contestée par le journal taïwanais United Daily News (UDN) en ce début d'année.

Quoi de neuf sur l'iPhone 16 Pro ?

Le rapport du site asiatique indique que "parmi la série de nouveaux produits d'Apple en 2024, la série de smartphones iPhone 16 au cours du prochain semestre devrait être considérablement améliorée et attirer l'attention du marché. Cette année en particulier, le marché mondial des smartphones devrait échapper à la brume de la récession."



Selon les rumeurs, la nouvelle gamme 2024 comportera plusieurs changements, dont un à propos de la taille de l'écran des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Parmi les cinq points forts, citons de nouveaux boutons repensés (dont un bouton supplémentaire), la prise en charge du Wi-Fi 7, un processeur A18 Pro plus performant et un téléobjectif périscopique amélioré.

Une nouvelle taille d'écran

Les rumeurs rapportent que les écrans de la nouvelle série d'iPhone 16 de cette année seront plus grands dans l'ensemble ; parmi eux, l'iPhone 16 Pro passera de 6,1 à 6,3 pouces, tandis que l'iPhone 16 Pro Max "grandira" de 6,7 à 6,9 pouces. Ce dernier deviendra le plus grand iPhone de tous les temps.

Un bouton capture

Outre l'écran OLED amélioré et moins gourmand, les quatre iPhone 16 seront entièrement équipés des boutons d'action introduits dans la génération précédente, et il se murmure qu'un bouton "capture" sera ajouté. L'emplacement actuel est situé sous le bouton d'alimentation. On suppose qu'il pourrait être utilisé pour filmer des vidéos spatiales en 3D, utiles pour le Vision Pro.

Wifi 7

Côté technologie sans fil, l'iPhone 16 Pro et Pro Max s'apprête à passer à la toute dernière norme Wi-Fi 7. Celle-ci comporte des signaux dans trois bandes de fréquences différentes, à savoir 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui permet de réduire les problèmes d'interférence des signaux et d'accélérer la vitesse du réseau. Avec la stabilité, la bande passante devrait atteindre 40 Gbps, soit environ quatre fois celle du Wi-Fi 6E.

Puce A18 Pro

En ce qui concerne le processeur, l'iPhone 16 Pro devrait être équipé d'une puce A18 Pro de dernière génération, construite à l'aide du processus 3nm de deuxième génération de TSMC. Les performances devraient être nettement améliorées par rapport à la génération précédente, et il pourrait même être doté de fonctions d'intelligence artificielle encore plus poussées. iOS 18 serait d'ailleurs largement optimisé pour l'IA.

Appareil photo

Enfin, il y aura une mise à niveau de l'appareil photo. L'objectif ultra grand angle de l'iPhone 16 Pro devrait être porté à 48 millions de pixels, tandis que le zoom optique propre à l'iPhone 15 Pro Max sera porté également à 48 millions de pixels. L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient, selon les rumeurs, être dotés d'un zoom optique 5x.



Tout cela laisse supposer un joli cru pour 2024, sauf pour les amateurs de petits modèles. En effet, depuis le départ de Steve Jobs, Apple ne fait qu'augmenter la taille de ses téléphones, hormis un répit en 2020 et 2021 avec l'iPhone 12 mini puis l'iPhone 13 mini. L'action AAPL n'est pas prête de flancher.