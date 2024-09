iPhone 16 : Kuo estime que la demande sera similaire à celle des iPhone 15

Depuis plusieurs mois, des rapports d’analystes affirment que la gamme iPhone 16 sera synonyme de « super cycle », comprenez par là, une génération d’iPhone où les clients Apple renouvelleront massivement leur iPhone. Une nouvelle déclaration de Ming-Chi Kuo apporte plus de précisions à propos du succès des iPhone 16, selon lui, il sera similaire à celui des iPhone 15.

Les ventes des iPhone 16 à la hauteur des attentes ? Difficile à dire pour l’instant

L’analyste Ming-Chi Kuo a partagé tôt ce matin aux investisseurs Apple ses dernières estimations concernant les expéditions de l’iPhone 16. Selon lui, Apple devrait expédier environ 89 millions d’unités en 2024, un chiffre légèrement en baisse par rapport aux 91 millions d’iPhone 15 écoulés l’année précédente.



Malgré cette prévision, qui peut sembler surprenante étant donné l’enthousiasme suscité par les rumeurs autour de l’iPhone 16, Kuo précise que la demande restera tout de même très forte et participera énormément à la hausse des revenus d’Apple. Une des raisons principales de cet engouement pourrait être l’introduction d’Apple Intelligence sur tous les modèles, l’ensemble des modèles d’iPhone 16 auront la performance minimale nécessaire pour profiter des fonctionnalités IA proposées par Apple. Dans les gammes inférieures, seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourront pleinement profiter d’Apple Intelligence.

Des précommandes à la hauteur des attentes

Apple prévoit d’expédier entre 15 et 17 millions d’unités durant la période de précommande, ce qui devrait entraîner des ruptures de stock assez rapidement après leur ouverture. Les nouvelles couleurs proposées, en particulier pour les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, devraient également attirer de nombreux acheteurs, ces derniers étant souvent les plus prisés.



Kuo souligne également que l’iPhone 16 Pro Max sera le modèle le plus demandé, il devrait représenter 38 % des expéditions, suivi de près par l’iPhone 16 Pro avec 30 %. L’iPhone 16 standard se place en troisième position avec 26 % des parts de marché. Enfin, l’iPhone 16 Plus sera le modèle le moins populaire, ne représentant que 6 % des expéditions. L’échec de ce dernier fera le bonheur d’Apple, car les clients préfèrent en général ajouter un peu d’argent pour acquérir le modèle Pro qui a la même taille, mais plus de fonctionnalités. Pour Apple, c’est carton plein, car la marge de bénéfice est bien plus intéressante sur les modèles Pro.



Ce soir à 19h00 (heure française), Apple tiendra un événement dédié où seront dévoilées les nouvelles caractéristiques de la gamme iPhone 16. C’est dans cet événement qu’on connaîtra les nouvelles caractéristiques des iPhone, la confirmation de l’augmentation de la taille d’écran pour les modèles Pro et Pro Max ainsi que les prix, les dates de précommande et de lancement.



Source