BOE veut produire 100 millions d'écrans OLED pour l'iPhone 18

Le géant chinois des écrans BOE se lance dans une ambitieuse expansion de sa production de panneaux d'affichage OLED pour reconquérir une place importante dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone d'Apple. Après un revers en mai 2022, lorsque Apple a exclu BOE de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 13 en raison de modifications non autorisées de la largeur des circuits de transistors à couches minces au milieu de pénuries de composants, l'entreprise s'efforce de regagner la confiance. BOE a par la suite obtenu une approbation limitée pour fournir des panneaux OLED pour l'iPhone 14, marquant un retour prudent dans l'écosystème d'Apple. Mais la stratégie est dorénavant axée sur l'iPhone 18, l'iPhone 17 étant déjà cadenassé.

Un concurrent de poids pour LG et Samsung

Selon le rapport sur les tendances des écrans en Chine de UBI Research, relayé par ZDNet Korea, BOE intensifie ses efforts d'expansion de sa capacité de production dans son usine B11 à Chengdu, dans la province du Sichuan, dédiée aux écrans pour iPhone. L'usine dispose de 26 lignes de modules OLED exclusivement réservées à Apple, dont 11 sont en production de masse et trois sont réservées au développement. Chaque ligne peut produire 350 000 panneaux par mois, ce qui confère à BOE une capacité totale d'environ 8 millions d'unités par mois. Avec un taux d'utilisation de 90 % et un rendement de 85 %, cela se traduit par une production annuelle dépassant les 100 millions de panneaux OLED, positionnant BOE pour une concurrence plus féroce dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Apple s'approvisionne actuellement principalement en panneaux OLED pour iPhone auprès des sud-coréens Samsung Display et LG Display. Le retour de BOE devrait intensifier la concurrence, ce qui pourrait faire baisser les prix des panneaux et donner à Apple un plus grand pouvoir de négociation. Pour combler l'écart avec ses rivaux coréens, BOE se concentre sur l'amélioration de la luminosité, de l'efficacité énergétique et de la durabilité des panneaux, bien qu'elle doive encore répondre aux normes strictes de qualité et de fiabilité d'Apple.



Malgré des progrès, le rôle de BOE dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple reste pour l'instant limité. L'entreprise a joué un rôle mineur lors du lancement de l'iPhone 16 et devrait connaître un schéma similaire avec l'iPhone 17 dont on attend notamment l'inédit iPhone 17 Air. Une augmentation significative de sa part d'approvisionnement n'est pas prévue avant l'iPhone 18 en 2026. Ce dernier serait le dernier à afficher une Dynamic Island en haut de l'écran. Pour Apple, c'est "tout bénéf" comme on dit, puisqu'elle pourra produire plus tout en tirant les prix vers le bas à la faveur d'une concurrence accrue.