Apple commence à s’approvisionner d’écrans OLED pour l’iPhone SE 4

D’après les dernières indiscrétions autour de l’iPhone SE de quatrième génération, celui-ci devrait débarquer au cours du premier trimestre de 2025. Cet iPhone SE 4 serait une source de modernité par rapport aux précédentes générations, fini le vieux design, passage à l’écran aux bords très limité, à l’encoche et à l’écran… OLED ! Une technologie d’affichage largement meilleure au LCD qui va considérablement améliorer l’expérience utilisateur pour les jeux, les contenus vidéos…

Apple commence à s’approvisionner en écran OLED et ce n’est pas chez Samsung Display

Si l’on en croit les dernières rumeurs, l’iPhone SE 4 devrait faire son apparition au début de l’année 2025. Cette affirmation devient de plus en plus sérieuse à mesure que les détails sur l’organisation d’Apple se précisent dans d’autres rapports. En effet, la firme de Cupertino aurait déjà commencé l’approvisionnement d’écrans OLED pour son prochain modèle d’iPhone SE, ce qui pourrait signifier que la production débutera très prochainement. Rappelons que la production des nouveaux iPhone commence généralement entre deux à trois mois avant la phase de précommande.

Parmi les fournisseurs, BOE, un fabricant chinois bien connu, ainsi que d’autres acteurs chinois, ont été sélectionnés par l’Apple Park pour fournir les écrans OLED de cette nouvelle génération d’iPhone SE. Étonnamment, LG Display et Samsung Display, qui sont pourtant des partenaires de longue date d’Apple pour ses écrans, ont été écartés du projet iPhone SE 4. Cette exclusion pourrait s’expliquer par une recherche d’économie de la part d’Apple, BOE est en effet reconnu pour proposer des tarifs plus compétitifs que ses rivaux sud-coréens, un atout non négligeable pour Apple qui cherche à maximiser ses marges, surtout sur un modèle de milieu de gamme comme l’iPhone SE.



En ce qui concerne le design, Mark Gurman de Bloomberg a révélé que l’iPhone SE 4 pourrait emprunter de nombreux éléments à l’iPhone 14, notamment un écran bord à bord et une encoche, abandonnant ainsi les bords épais (complètement dépassé) qui caractérisaient les précédents modèles SE. Une autre évolution majeure serait l’intégration de Face ID, avec l’écran OLED plus grand et sans les traditionnelles bandes noires en haut et en bas, Apple ne pourra plus proposer le bouton « Home », ce qui marquera la disparition définitive de Touch ID pour l’iPhone SE.



Ces changements montrent que l’iPhone SE 4 pourrait non seulement offrir une expérience visuelle plus moderne, mais aussi aligner ses fonctionnalités avec celles des iPhone haut de gamme, tout en conservant une approche plus accessible en termes de prix.



Source