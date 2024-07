L'écran OLED de l'iPhone SE 4 serait fourni par le chinois BOE

Selon un nouveau rapport bien informé, le fabricant d'écrans chinois BOE Display serait en passe de devenir le fournisseur de premier rang pour le futur iPhone SE 4, reléguant LG au second plan. BOE devrait produire et fournir la majorité des nouveaux écrans OLED pour ce modèle, tandis que LG se concentrerait principalement sur les stocks d'OLED pour les anciens modèles d'iPhone.

Une stratégie pour les marchés émergents

Avec la gamme iPhone SE, Apple cible particulièrement les marchés émergents comme l'Inde. La firme de Cupertino espère écouler environ 20 millions d'unités de l'iPhone SE 4. Pour y parvenir, elle prévoit de réutiliser l'écran OLED de l'iPhone 13 tout en abaissant certaines spécifications.

Cette approche permettra aux fabricants de produire plus facilement des dalles de qualité, tout en permettant à Apple de négocier des prix plus bas. BOE Display devrait ainsi assurer entre 60 et 70% de la production d'écrans OLED pour l'iPhone SE 4. LG reste le fournisseur des écrans d'ancienne génération, tandis que Samsung produit les dalles les plus haut de gamme — et les plus chères. Ce-dernier serait écarté notamment pour des raisons de coûts, BOE étant moins gourmand que le géant coréen.



Nous savons déjà presque tout de l'iPhone SE 2025. Avec des spécifications très proches des iPhones les plus haut de gamme pour un prix estimé d'environ 499$, le prochaine iPhone SE sera vraisemblablement un best seller dans sa catégorie.

Des ambitions contrariées pour le haut de gamme

Actuellement, BOE ne fournit que 20% des écrans d'Apple, n'étant pas parvenu à produire des dalles intégrant la Dynamic Island. Une situation étonnante, l'iPhone SE 4 étant justement pressenti pour adopter cette fonctionnalité. Le rapport suggère-t-il qu'Apple pourrait finalement y renoncer sur ce modèle ?

Un autre fabricant chinois, Tianma, tente également de décrocher des commandes pour l'iPhone SE 4. Mais à plus long terme, BOE Display ambitionne surtout de se faire une place sur le segment haut de gamme d'Apple. Si l'entreprise chinois y parvient à terme, elle pourrait faire énormément de mal à Samsung qui tire des revenus significatifs de son partenariat avec Apple.

Cette montée en gamme de BOE pourrait rebattre les cartes sur le marché des écrans pour iPhone dans les années à venir. Mais la route est encore longue pour détrôner Samsung et LG, solidement installés comme fournisseurs privilégiés d'Apple. D'autant plus que le coréen reste le seul à pouvoir fournir des écrans pliants en quantité industrielle, si toutefois Apple se décidait à en utiliser. La qualité et la fiabilité seront les clés pour y parvenir.



Dans un contexte ou Apple cherche une double émancipation : celle des entreprises externes, et celle de la Chine, le partenariat renforcé avec BOE montre que ce n'est pas tout à fait possible pour l'instant. Bien que certains produits soient assemblés en Inde, la Chine reste très importante dans le développement d'Apple. Cupertino étant incapable de fabriquer ses propres dalles — l'abandon du mini-led maison est significatif — il faut faire jouer la concurrence entre les constructeurs, Samsung, LG et BOE en premier lieu.

