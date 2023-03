Tianma va entrer dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple pour les écrans

Nous vous en parlions il y a quelques heures, Apple prépare un nouveau HomePod pour la maison. Afin de concurrencer Amazon et Google, la firme prévoit d'affubler son enceinte d'un écran 7 pouces sur le dessus, le rendant ainsi plus capable au sein de la maison intelligente. Pour cela, Apple aurait fait appel à un nouveau fournisseur nommé Tianma. Établie en 1983, la société est spécialisée dans la conception d'écran, du LCD au micro-LED.

Un nouveau fournisseur pour Apple

Une fois de plus, l'information nous provient de Ming-Chi Kuo qui assure :

Tianma est prêt à faire son entrée dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, devenant ainsi un nouveau bénéficiaire de la stratégie rénovée d'Apple en matière de maison intelligente.



Je prédis qu'Apple dévoilera un HomePod redessiné doté d'un écran de 7 pouces au premier semestre de l'année 24, avec Tianma comme fournisseur exclusif d'écrans.

Tianma rejoindrait ainsi Samsung et LG, mais surtout BOE et BYD, deux entreprises chinoises qui prennent de plus en plus d'importance dans la production de produits Apple.

Selon l'analyste, l'entreprise est prête à suivre le chemin de croissance de BYD Electronics ou de BOE en commençant par des produits bas de gamme, en augmentant progressivement ses livraisons et en obtenant des produits plus haut de gamme grâce à des mises à niveau de sa capacité technologique. Après le HomePod 2024, les prochaines commandes de Tianma auprès d'Apple pourraient être des panneaux d'iPad si l'expédition se passe bien. Les rumeurs suggèrent que la prochaine tablette passer à l'OLED.



Actuellement, Tianma produit à plein régime des panneaux pour les smartphones Android. Elle fournit par exemple Oppo et Xiaomi. Avant le très probable contrat avec Apple, l'entreprise basée à Shenzhen (Chine) était déjà pressentie pour battre un record de bénéfices en 2023.