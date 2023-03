L'iPad Pro M3 OLED de 2024 coûterait plus de 1500 € en 11 pouces

Le premier iPad OLED arrivera en 2024. Celui qui sera probablement vendu comme l'iPad Pro M3 d'Apple n'offrira pas ses nouveautés au même prix qu'actuellement. Le passage des dalles LCD miniLED à OLED devrait être à l'origine d'une forte augmentation du prix.



Selon The Elec, la société de Cupertino a l'intention de lancer deux modèles d'iPad Pro OLED l'année prochaine. Si les tailles de 11 pouces et 13 pouces seront reconduites, les tarifs vont s'envoler.

Cher iPad Pro

Le rapport de nos confrères taïwanais, souvent en lien avec les chaînes de production, affirme qu'Apple vise à sortir un modèle de 11 pouces et un modèle de 13 pouces avec des coûts de départ estimés à 1 500 $ et 1 800 $, respectivement. Quand on sait qu'en France, Apple revoit désormais les prix en euros à la hausse, on peut facilement penser que le premier iPad Pro 2024 sera vendu plus de 1500 euros, peut-être quelque chose comme 1649 euros.

Si cela s'avère exact, l'adoption par Apple de panneaux OLED entraînera une hausse substantielle des coûts pour le consommateur. Si l'on considère l'actuel iPad Pro M2 de 11 pouces, Apple le propose au prix de 1069 €, alors qu'il est à 799 $ aux USA. Avant l'inflation, Apple le vendait 899 euros chez nous. Ne parlons même pas de l'iPad Pro 12,9 pouces qui est vendu au prix de départ de 1 099 $ outre-Atlantique, et 1469 euros chez nous. Ce dernier propose un écran mini-LED Liquid Retina XDR, qui améliore l'expérience.



Bien entendu, The Elec poursuit en indiquant que, du point de vue de l'industrie, l'augmentation des prix divise les opinions. Certains pensent que le passage aux écrans OLED justifie une augmentation substantielle du prix en raison de l'amélioration de la qualité de l'image, notant que les fans sont prêts à dépenser plus. Toutefois, d'autres pensent qu'Apple pourrait avoir du mal à convaincre les utilisateurs de quitter leur iPad Pro actuel, car le marché n'est pas aussi dynamique que celui de l'iPhone.



Le mois dernier, il a été rapporté qu'Apple travaillait avec Samsung et LG Display afin d'assurer les livraisons de ses panneaux OLED. Samsung s'occuperait de l'approvisionnement du panneau de 11,1 pouces, tandis que LG Display pourrait gérer les deux tailles.



Les coûts d'approvisionnement des panneaux OLED pour les écrans de 10 pouces seraient de l'ordre de 100 à 150 dollars. Mais en appliquant l'exigence qui caractérise Apple, le coût serait plus tôt situé au double.



Ce prix serait justifié par l'utilisation d'un processus de production de panneaux OLED plus récent que chez les concurrents. Le panneau utiliserait une structure tandem à deux couches. Si tout se passe comme prévu, ces panneaux OLED offriront une durée de vie quatre fois plus longue tout en doublant la luminosité pour les utilisateurs. De quoi vous faire craquer ?