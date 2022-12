Samsung priorise le développement d'écrans OLED pour l'iPad Pro de 2024

Encore une fois, Samsung va donner la priorité au développement de composants pour Apple, l'un de ses plus grands clients. Alors que le coréen produit déjà les écrans OLED des iPhone depuis 2017, Apple prévoit de passer ses iPad Pro actuellement en mini-LED vers la technologie OLED. D'après un rapport publié aujourd'hui par The Elec, Samsung s'est déjà mis en ordre de marche.

L'iPad OLED dans moins de deux ans

Selon le rapport, Samsung a donné la priorité au développement d'une technologie d'écran particulier qui utilise des panneaux OLED en tandem à deux couches, ce qu'Apple prévoit d'utiliser dans les futurs modèles d'iPad et de Mac. La priorité accordée à ce type d'écran signifie que le géant technologique sud-coréen se concentrera moins sur le développement d'écrans OLED à découpe complète, qui n'utilisent qu'une seule couche OLED, comme ceux qu'on retrouvent sur iPhone.



Avoir deux couches permet de solutionner en grande partie les problèmes inhérents à l'OLED, à savoir le burn-in (brûlure) et la faible luminosité qui altère le confort de visionnage en pleine journée.

Samsung est le principal fournisseur d'écrans d'Apple et fournit à l'entreprise des écrans OLED pour les modèles d'iPhone haut de gamme depuis 2017 et l'iPhone X. D'autres produits, comme l'iPhone SE, le Mac et l'iPad, utilisent encore des écrans LCD et la technologie mini-LED sur certains produits.



Apple devrait sortir le premier iPad Pro OLED en 2024 dans des tailles de 11 et 12,9 pouces, selon l'analyste fiable des écrans Ross Young. Toujours en 2024, Apple devrait également introduire la technologie d'affichage à diodes électroluminescentes organiques sur le Mac avec un MacBook Air OLED de 13 pouces, et éventuellement dans sa variante 15 pouces.