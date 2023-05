Samsung Display et LG dépensent des milliards de dollars pour l'iPad OLED 2024

D'après de nombreuses rumeurs, Apple aurait l'ambition de proposer des iPad Pro avec un écran OLED dès l'année prochaine, ce qui serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs en quête d'une qualité d'image supérieure. Toutefois, cette transition serait très coûteuse chez Samsung Display et LG Display.

Des investissements records

Quand Apple veut, Apple l'obtient. Chez ses fournisseurs, la firme de Cupertino est un peu le "client roi", l'entreprise génère tellement de commandes que les chiffres d'affaires des partenaires explosent littéralement dès qu'il s'agit de fournir des composants pour l'iPhone ou l'iPad.

Pour les écrans LED et mini-LED des iPad Pro actuels, Apple s'approvisionne chez Samsung Display et LG Display, deux filiales qui réussissent à livrer à Apple des commandes en un temps record tout en répondant aux exigences qualité.



Sans surprise, pour la transition vers les écrans OLED pour les iPad Pro 2024, Apple va renouveler sa confiance envers Samsung et LG, mais les deux partenaires font face à de gigantesques coûts pour pouvoir gérer l'affluence des commandes d'Apple en écran OLED.

En effet, selon un récent rapport de Nikkei Asia, Samsung et LG font tout pour garder l'attention d'Apple et éviter que le géant américain se rapproche d'autres partenaires pour les écrans OLED. Cette course contre-la-montre afin de répondre le plus rapidement possible aux commandes d'écrans OLED pour les iPad Pro 2024 a des conséquences phénoménales sur les investissements qui sont nécessaires et indispensables.

Le rapport explique :

Samsung et LG Display dépensent des milliards de dollars pour de nouvelles capacités de production d'écrans OLED (diode électroluminescente organique) de taille moyenne afin de les garantir pour les iPad et MacBook d'Apple et d'écarter les rivaux chinois de ce marché haut de gamme.

Les nouvelles lignes de fabrication d'OLED sont coûteuses ; Samsung aurait investi 3,05 milliards de dollars, tandis que LG aurait dépensé légèrement moins. Les deux filiales font au plus vite avec un objectif en tête : que tout soit prêt pour l'année prochaine où un "grand rush" aura lieu afin de livrer Apple pour ses iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces qui embarqueront un écran OLED.

Quelle différence entre les écrans OLED à diode électroluminescente organique et les écrans OLED standard ?

Les écrans OLED utilisent des diodes électroluminescentes organiques pour produire de la lumière, ce qui leur permet d'avoir une qualité d'image supérieure, une épaisseur réduite et une flexibilité accrue par rapport aux écrans OLED traditionnels. C'est principalement pour ces raisons qu'Apple a décidé de demander à ses fournisseurs de se concentrer sur ces écrans OLED de nouvelle génération.