Le prix des iPad Pro OLED va démarrer à 1499 dollars !

Après une augmentation du prix de l'iPad Pro miniLED en 2021, le haut de gamme des tablettes Apple s'apprête à franchir un nouveau palier en accueillant la technologie d'affichage OLED. Selon une information en provenance du compte d'agrégation "yeux1122" sur le blog Naver, le prochain iPad Pro OLED d'Apple commencera à 1 499 dollars et atteindra 1 799 dollars en 13 pouces, et même plus de 2 000 dollars en fonction de la taille et de la configuration choisies. Imaginez les prix en euros n'est pas recommandé pour les coeurs fragiles.

Une hausse de prix jamais vue

C'est la deuxième fois qu'une source coréenne affirme que les nouveaux iPad Pros d'Apple seront beaucoup plus chers que les modèles existants, les iPad Pro M2. En début d'année 2023, un rapport de The Elec estimait que lles prix seraient compris entre 1 500 et 1 800 dollars pour les modèles 11 et 13 pouces, respectivement.



Cette fois, le prix grimperait carrément jusqu'à 2 000 $ pour le modèle de 13 pouces, ce qui fait certainement référence à une capacité de stockage très conséquente. L'iPad Pro actuel de 12,9 pouces avec une capacité maximale de 2 To démarre est vendu 2 099 $, alors que, de base, la tablette est vendue 1 099 $.

Si elles sont exactes, ces hausses de prix seraient sans précédent dans la gamme iPad. En comparant les tarifs de la génération M2 avec la future M3, on note une augmentation de 60 % sur le modèle 13 pouces et de 80 % sur la variante 11 pouces, il est vrai équipée d'une dalle LCD simple (contrairement au grand modèle à rétro-éclairage miniLED).



Cela nous semble exagéré, voire impossible. Un tel prix pourrait entraîner une grande confusion du côté client. Le passage à l'OLED ne justifie en rien de doubler les prix, sans oublier que les tablettes seraient alors bien plus onéreuses que les MacBook Air d'Apple. Pire, la version 13 pouces de l'iPad Pro M3 serait au même prix que le MacBook Pro 14 pouces avec le même processeur. Certains concurrents vendent déjà des ordinateurs portables avec écran OLED, comme le dernier Razer Blade 16 2024. Pourtant, la grille tarifaire n'a pas explosé.



Pour justifier ce changement radical, Apple inclura un stockage plus important de base, tout en mettant l'accent sur les avantages qualitatifs de l'OLED par rapport aux écrans existants de l'iPad, en particulier le contraste et la luminosité plus élevés offerts à un niveau de consommation d'énergie inférieur. Le rapport laisse également entendre qu'Apple mettra en avant la finesse et la légèreté des nouveaux appareils par rapport aux tablettes concurrentes et/ou aux iPads de la génération précédente.



Alors que la recharge sans fil MagSafe pourrait faire son arrivée, les tablettes seront également accompagnés d'une version rafraîchie du Magic Keyboard qui comprend un trackpad plus grand pour que l'iPad Pro ressemble davantage à un ordinateur portable que le modèle actuel.



Les nouveaux modèles d'iPad Air 6 et d'iPad Pro M3, ainsi que les accessoires qui les accompagnent, devraient être lancés vers la fin du mois de mars, date à laquelle Apple prévoit également de publier iOS 17.4 et iPadOS 17.4. On peut s'attendre à un keynote dédié, avec mention du lancement du Vision Pro.