La production des écrans OLED de l'iPad Pro M3 a débuté, sortie en avril !

Les écrans OLED pour les deux tailles d'iPad Pro de nouvelle génération à venir plus tard cette année entrent en phase de production cette semaine du côté de LG et Samsung. D'après les informations de The Elec, Apple a prévu de lancer l'iPad Pro M3 en avril prochain, ce qui corrobore plusieurs fuites récentes.

La production a démarré

Selon le média coréen, LG Display est seul aux manettes pour produire le transistor à couche mince (TFT) des écrans des nouveaux iPad Pro de 13 pouces, tandis que Samsung lui emboîtera le pas dans les prochains jours pour le composant à destination du nouvel iPad Pro de 11 pouces. La couche TFT agit essentiellement comme un interrupteur qui permet d'éteindre et d'allumer les pixels OLED.

Les tablettes complètes haut de gamme devraient entrer en production de masse vers le mois de mars, à temps pour une sortie prévue en avril. L'analyste Ming-Chi Kuo a précédemment déclaré qu'il s'attendait à ce que les nouveaux iPad Pro M3 soient lancés au cours du deuxième trimestre 2024, qui s'étend d'avril à juin. Kuo a également dévoilé le calendrier de sortie des iPad Air 6, iPad mini 7 et iPad 11.



Tout cela concorde également avec le rapport antérieur de Bloomberg. Le média américain affirmait que les nouveaux modèles d'iPad Pro M3 pourraient être annoncés lors d'un événement en mars, en même temps qu'un nouvel iPad Air 6 qui sera disponible en deux tailles pour la première fois. Apple ouvre généralement les précommandes après le keynote, parfois le jour même, souvent quelques jours plus tard, avant de livrer les clients une semaine après.

Pourquoi un iPad OLED ?

La technologie OLED sur iPad est une première. Apple la maitrise parfaitement, puisque l'OLED est présente sur l'Apple Watch depuis 2015, et sur l'iPhone depuis 2017. Si les dalles OLED de "grande taille" sont plus chères que le LED ou miniLED, la technologie OLED permet d'obtenir des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, tout en limitant la consommation énergétique.



Apple s'attend à vendre près de 8 millions d'iPad Pro M3 cette année, ce qui est inférieur aux prévisions initiales de 10 millions. Pour compenser la demande en berne, Apple devrait fortement augmenter les prix. Les dernières rumeurs font état d'un iPad Pro 11 pouces avec écran OLED à partir de 1 499 $, soit une hausse de 60 % environ. Outre l'OLED, l'argument massue serait la puce M3, qui a fait ses débuts dans les nouveaux modèles de MacBook Pro l'année dernière. La puce M3 est construite sur une technologie à 3 nanomètres et devrait apporter une amélioration graphique notable par rapport à la puce M2 actuellement utilisée dans l'iPad Pro 2022.



Apple devrait également lancer un accessoire Magic Keyboard redessiné pour ses tablettes, évidemment en option.