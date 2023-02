Rumeur : l'iPad Pro OLED de 2024 va connaître une hausse de prix conséquente

L'iPad Pro est considéré dans la gamme iPad comme étant le modèle représentant l'excellence avec des composants de dernière génération et des caractéristiques et fonctionnalités premium. Cependant, l'iPad Pro, c'est aussi un sacré budget avec un prix démarrant à 1069€. Si ce prix est déjà élevé, il devrait continuer à évoluer en 2024 à cause du coût de fabrication qui va littéralement flamber. Sans surprise, Apple qui protège à tout prix sa marge de bénéfice devrait répercuter cette hausse tarifaire sur le prix final des iPad Pro.

Vers une augmentation de prix pour l'iPad Pro OLED en 2024 ?

Selon un récent rapport de The Elec, les clients Apple doivent s'attendre à une hausse tarifaire qui va marquer les esprits en 2024 pour l'iPad Pro. Comme l'ont annoncé de précédentes rumeurs, Apple va changer la technologie d'affichage de sa tablette haut de gamme afin de passer à des écrans OLED. Cette décision est stratégique, car cela va apporter plusieurs avantages aux utilisateurs comme des couleurs plus vives, un contraste plus élevé ou encore des images plus nettes et détaillées.



Cependant, qui dit de meilleures performances dit forcément des écrans plus coûteux et Apple va payer le prix fort auprès de ses partenaires Samsung Display et LG Display qui devraient se partager le part du gâteau pour fournir en écran OLED les iPad Pro 2024.

En réalité, les exigences qualité d'Apple vont pousser les deux partenaires à recourir à de nouvelles technologies de fabrication, des changements de méthodes qui n'ont auparavant jamais utilisé pour des écrans OLED de la taille de l'écran de l'iPad Pro. Voici ce que veut Apple pour les nouveaux processus de fabrication :

L'utilisation d'une structure tandem à deux étages , qui comporte deux couches d'émission et permet donc de doubler la luminosité et de quadrupler la durée de vie des écrans OLED. En raison de leur utilisation prolongée, les tablettes ont besoin de panneaux à deux couches, soit une couche supplémentaire que les écrans OLED sur la majorité des smartphones et tablettes actuellement commercialisés.

, qui comporte deux couches d'émission et permet donc de doubler la luminosité et de quadrupler la durée de vie des écrans OLED. En raison de leur utilisation prolongée, les tablettes ont besoin de panneaux à deux couches, soit une couche supplémentaire que les écrans OLED sur la majorité des smartphones et tablettes actuellement commercialisés. L'utilisation des transistors à film mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour fabriquer un panneau arrière qui allume et éteint les pixels individuels en consommant moins d'énergie.

pour fabriquer un panneau arrière qui allume et éteint les pixels individuels en consommant moins d'énergie. La mise en œuvre d'une structure OLED hybride, qui combine des substrats en verre OLED rigides avec une encapsulation en couche mince OLED flexible pour obtenir un panneau globalement plus fin.

Le rapport de The Elec sous-entend que LG Display et Samsung Display sont en capacité de répondre à la totalité des exigences d'Apple, mais sans surprise, la prestation coûtera plus cher. Les deux filiales devront recruter davantage de personnel, former les équipes dans les usines et probablement agrandir leurs chaînes de production pour y intégrer de nouvelles machines.

Quelle différence de prix ?

Actuellement, les écrans OLED d'Apple pour les appareils 10 pouces existants sont d'environ 100 à 150 dollars. Le coût de fabrication des panneaux 11 et 12,9 pouces dont Apple a besoin est plus proche de 270 et 350 dollars, respectivement.

Pour conclure, on peut donc s'attendre à une augmentation d'environ 100 à 150 dollars des prix des iPad Pro OLED de 2024.