Samsung Display fabriquera des dalles OLED simples pour iPad avant 2024

On reparle de l'OLED sur la gamme iPad. Apparemment, Samsung prévoit de fabriquer des panneaux OLED à une seule couche sur sa première ligne de production OLED "Gen 8". Les lignes actuelles "Gen 6" sont adaptées aux iPhones. Apple devrait lancer son premier panneau OLED à deux couches avec les iPad 2024, d'après les informations de The Elec.

L'iPad OLED arrivera en 2023

Selon des sources anonymes, le projet de Samsung Display visant à développer une machine de dépôt vertical à découpe complète optimisée pour une ligne de 8e génération avec la société japonaise Ulvac avait pour objectif de produire des panneaux OLED à couche unique dès les premières étapes de la conception.

Un OLED simple signifie qu'il y a une couche d'émission rouge, verte et bleue, tandis qu'un OLED tandem à deux niveaux signifie logiquement qu'il y a une couche supplémentaire. Le fait d'avoir deux couches d'émission RVB empilées en tandem augmente la luminosité de l'écran tout en prolongeant sa durée de vie, ce qui rend cette technologie plus optimale pour les tablettes et les PC.



La première ligne OLED Gen 8 de Samsung Display disposera de suffisamment d'espace dans l'usine pour pouvoir être convertie en vue de la fabrication de l'OLED tandem à deux couches, plus sophistiquée. Cela peut être réalisé en installant davantage de chambres pour le processus de dépôt sous vide de matériaux organiques.



Alors que les nouvelles lignes sont destinées à Apple, Samsung Display et LG Display devraient utiliser leurs lignes Gen 6 (des panneaux de 1500x1850mm) existantes pour fabriquer les panneaux des premiers iPads OLED. Pour en savoir plus, lisez le rapport de The Elec.



Ce rapport suggère que les iPads OLED de première génération avec une seule couche pourraient être lancés avant le design à deux couches de 2024. On ignore pour l'instant si les OLED à une seule couche seront lancés cet automne ou en 2023. Nous parions plutôt sur l'année prochaine pour l'iPad Pro, laissant une année supplémentaire au modèle 2021 avec miniLED.