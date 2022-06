Samsung prépare des dalles OLED Gen 8.5 pour Mac et iPad

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

1



On ne compte plus les rapports sur un éventuel iPad OLED, à tel point qu'il devient difficile de parler de rumeur. La dernière information en date suggère que Samsung est en train de construire une ligne de production OLED avancée conçue spécifiquement pour les panneaux Apple pour "les tablettes et les gammes de PC."



Le plan est de commencer la production en 2024, mais un premier iPad OLED pourrait arriver fin 2023.

Les différentes technologies d'écran

Si vous nous suivez, vous savez qu'Apple dispose de plusieurs technologies d'affichage sur ses produits actuellement en vente :

LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel qu'on retrouve sur les iPad de base, l'iPhone SE ou encore les Mac d'entrée de gamme.

LCD IPS avec rétroéclairage miniLED qu'on retrouve sur les derniers iPad Pro 12,9 pouces et MacBook Pro 2021. Cela permet d'obtenir des noirs plus sombres et des couleurs plus constratées.

OLED avec l'Apple Watch en 2015, puis l'iPhone X en 2017. L'idée serait de l'étendre aux grands écrans comme l'iPad et le Mac.

MicroLED représente l'avenir, une version beaucoup plus sophistiquée de l'OLED qui est plus lumineuse, plus économe en énergie et ne souffre pas de brûlure. Mais Apple tarde à sortir un produit ainsi équipé.

L'iPad OLED ne fait aucun pli

L'analyste Ming-Chi Kuo a suggéré l'année dernière que le premier iPad OLED serait lancé en 2022, mais a ensuite déclaré que le calendrier avait glissé, à cause du COVID et aussi des prototypes peu satisfaisants réalisés avec Samsung. La firme voudrait un panneau à double couche, et le constructeur coréen n'avait pas cela en stock à l'époque.



Désormais, selon The Elec, Samsung pense produire des panneaux permettant de doubler la luminosité et d'augmenter la longévité. LG se préparerait à recevoir des commandes d'écrans OLED pour l'iPad, en doublant la production d'une usine dédiée à la fabrication d'écrans avancés de la bonne taille pour l'iPad. Enfin, BOE aurait récemment rejoint la fête des panneaux OLED pour iPad - bien que la société ait été écartée sur l'iPhone 13 après une initiative malheureuse pour réduire les coûts.



Selon nos confrères, la société travaille à créer une nouvelle ligne de production avancée de panneaux OLED pour "tablettes et PC" spécifiquement pour Apple avec la technologie "OLED Gen 85" et une capacité de 15 000 substrats par mois.

Les substrats Gen 8.5 (2200x2500mm) sont plus grands que les Gen 6 (1500x1850mm) largement utilisés pour les smartphones. Cela signifie qu'ils sont plus efficaces et plus productifs pour fabriquer des panneaux OLED plus grands destinés aux produits informatiques tels que les tablettes et les ordinateurs portables.



Cette gamme est destinée à Apple, qui prévoit d'adopter davantage les panneaux OLED pour ses gammes de tablettes et de PC. Si Cupertino décide de les adopter plus largement à l'avenir, Samsung Display investira probablement pour ajouter une capacité supplémentaire de 15 000 substrats par mois.



La nouvelle ligne Gen 8.5 commencera probablement à produire en 2024.

Toutefois, l'article suggère également que nous pourrions voir des iPads OLED avant cette date, avec une technologie moins avancée :

Les premières tablettes OLED d'Apple qui seront disponibles en 11 et 12,9 pouces, utiliseront les lignes Gen 6 existantes de Samsung Display et LG Display.

Que pensez-vous d'un futur iPad Pro OLED ? Espérons que les prix restent raisonnables...