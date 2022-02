Samsung se prépare à produire les écrans OLED des iPhone 14

Comme la production de l'iPhone 14 aurait déjà commencé à des fins de test, il est normal que les informations se multiplient. Cette fois, un rapport indique que Samsung Display aurait sélectionné un nouveau fournisseur pour l'écran OLED du nouvel iPhone 2022. Il s'agit plus exactement du retour d'un ancien sous-traitant.

Solus Advanced Material va de nouveau aider Samsung

Selon The Elec, Samsung va ajouter Solus Advanced Material comme fournisseur de couches de recouvrement dans son ensemble de matériaux OLED M12. Selon la source de la publication, la société sud-coréenne a utilisé Hodogaya Chemical comme fournisseur pour le dernier jeu de matériaux M11.



Cela dit, Solus est de retour à la production de ces couches de recouvrement, car elle était responsable de l'ensemble M10 avant cela, après n'avoir pas été retenue pour la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble M11 sur les iPhone 12.



Nos confrères de The Elec rapportent également que "Samsung Display est susceptible de s'approvisionner en G prime, un autre matériau utilisé dans la production d'OLED, auprès de Merck DS, pour lequel il ne comptait auparavant que sur DS Neolux".

Les couches OLED sont composées et empilées, à partir du bas, de l'anode, de la couche d'insertion de trous, de la couche de transport de trous, de la couche d'émission, de la couche de transport d'électrons, de la couche d'injection d'électrons et de la cathode (anode-HIL-HTL-EML-ETL-EIL-cathode). La CPL est ensuite placée sur la cathode pour ajuster la caractéristique optique de la couche. La prime G fait partie de la couche d'émission et prend en charge la couleur verte.

Pour le média coréen, il ne fait aucun doute que les prochains téléphones pliables de Samsung et la série iPhone 14 d'Apple utiliseront ce nouveau jeu de matériaux M12.



Bien que cela ne change pas le produit final, il est toujours intéressant de voir la bataille que se livrent les fournisseurs pour participer à la production de l'iPhone d'Apple. Si les rumeurs s'avèrent vraies, le nouvel iPhone 14 aura un beau bond en avant dans les capacités de l'appareil photo tout en introduisant un tout nouveau design avec une découpe trou + pilule pour le système TrueDepth. Les capteurs arrières ne devraient plus dépasser et passer notamment à 48 megapixels, contre 12 actuellement et ce, depuis de nombreuses années.