Apple aurait prévu 8 Go de RAM dans les iPhone 14 Pro

Il y a 3 heures

iPhone

Alban Martin

L'iPhone 14 Pro serait doté de 8 Go de RAM, soit la quantité de mémoire vive jamais la plus grande à ce jour dans un iPhone, selon un rapport non vérifié mais plausible provenant d'Asie. C'est 2 Go de plus que sur les actuels iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Une rumeur crédible sur l'iPhone 14 Pro

Selon un message du compte "yeux1122" sur le blog coréen Naver, l'iPhone 14 Pro passera donc à 8 Go de RAM. Citant des sources de la chaîne d'approvisionnement, la publication affirme que les composants de la mémoire de l'iPhone 14 Pro ont été confirmés par Apple, et ajoute que le calendrier de la production de masse est en train d'être calé.

Pourquoi croire ce leaker ? Tout simplement parce qu'il a précédemment indiqué qu'Apple prévoyait de lancer un nouveau modèle d'iPad mini 6 avec un écran de 8,7 pouces et un châssis dont la largeur a été augmentée et la hauteur réduite par rapport à l'iPad mini de cinquième génération au second semestre 2021. Si la taille de l'écran était inexacte, l'iPad mini de sixième génération avait bien revu à la hausse sa dalle mais a en fait été doté d'un écran de 8,3 pouces. La rumeur concernant le châssis et le calendrier de lancement s'est avérée tout à fait correcte.



De plus, cela corrobore un rapport de Jeff Pu, analyste de Haitong International Securities, publié à la fin de l'année dernière, qui expliquait qu'il s'attendait à ce que les iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seraient équipés de 8 Go de RAM. Il s'agirait d'une augmentation significative par rapport aux 6 Go de mémoire de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 13 Pro.



Les autres modèles d'iPhone ont tendance à avoir moins de mémoire vive, on peut donc penser que l'iPhone 14 de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Max de 6,7 pouces auront 6 Go au mieux (contre 4 Go actuellement). On reste toutefois toujours loin de l'option à 116 Go de RAM de l'iPad Pro 2021 en version 512 Go ou 1 To de stockage.



L'iPhone 13 est déjà nettement plus rapide que son concurrent direct, le Galaxy S22 de Samsung, mais reste à la traîne en termes de mémoire. Les différents Galaxy disposent de 8 Go de mémoire depuis le lancement du S10 en 2019. 8 Go de RAM permettraient donc aux modèles iPhone 14 Pro d'être à parité avec la mémoire proposée dans les derniers appareils concurrents de Samsung, mais nettement avantagé grâce à une symbiose entre logiciel et matériel, un combo gagnant depuis 2007 et qui permet à Apple d'avoir de meilleures performances tout en limitant la surenchère des composants.



