Apple n'a pas prévu d'interdire Telegram sur iPhone

Depuis l'arrestation du créateur de Telegram, une rumeur se propage sur

les réseaux sociaux et alarme sur le fait que l'application pourrait finir par être supprimée de l'App Store. Un pur mensonge sorti de nulle part.

Telegram bientôt interdit en Europe ? FAUX

Une histoire qui prend de l'ampleur depuis 24 h. Pas plus tard qu'hier, le PDG et fondateur de l'application Telegram, connu sous le nom de Pavel Durov, s'est fait arrêter à la sortie de son avion privé à l'aéroport du Bourget, à Paris.



Depuis, de fausses rumeurs indiquent que l'application Telegram pourrait tout simplement être supprimée de l'App Store par Apple ou alors interdite sur l'App Store français par les autorités françaises. Des rumeurs totalement infondées qui circulent sur les réseaux à grande vitesse.

Ni Apple, ni personne d'autre de compétent n'a communiqué officiellement à ce sujet. Sans parler du fait qu'on n'interdit pas une application d'un claquement de doigt dans l'Union européenne. Même si les autorités avaient ce souhait, cela prendrait des mois voir des années d'un point de vue juridique. Surtout pour une application de messagerie qui compte quasi un milliard d'utilisateurs actifs mensuel à travers le monde.



Pour ceux qui utilisent Telegram, pas d'inquiétude. L'application n'est pas près de quitter votre iPhone. Ceux qui "pirataient" la Ligue 1 au lieu de s'abonner à DAZN seront ravis, la LFP un peu moins. Les amateurs de foot comprendront.



