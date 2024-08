Les autorités françaises ont arrêté Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram

Pavel Durov est connu mondialement pour être le fondateur et PDG de la messagerie instantanée cryptée « Telegram ». Souvent au cœur de polémiques pour une absence de modération efficace et de lutte contre différents trafics illégaux, Pavel Durov s’est toujours défendu en affirmant vouloir protéger la liberté d’expression et éviter la censure sur Telegram. Aujourd’hui, les polémiques semblent avoir rattrapé le milliardaire puisque les autorités françaises viennent d’arrêter Pavel Durov à la descente de son avion à l’aéroport le Bourget en banlieue parisienne.

Pavel Durov est en garde à vue

Pavel Durov, le créateur et PDG de l’application de messagerie chiffrée Telegram, a été arrêté par les autorités françaises samedi soir à l’aéroport du Bourget, en région parisienne. Durov, qui détient la double nationalité française et russe, a été interpellé alors qu’il descendait de son avion privé, accompagné par un garde du corps et une femme. Il était en route pour une série de rendez-vous professionnels à Paris.



L’arrestation, effectuée par les forces de la Gendarmerie des transports aériens (GTA), a été menée avec une préparation minutieuse et dans le plus grand secret. Les équipes de gendarmes étaient mobilisées depuis plusieurs heures à l’aéroport avec des instructions bien précises, prêtes à intervenir dès l’arrivée de l’avion de Durov. Ce dernier était inscrit depuis plusieurs mois sur le fichier des personnes recherchées (FPR) et faisait l’objet d’un mandat de recherche émis par l’Office central pour la répression du banditisme (OFMIN) de la police judiciaire française.

Pavel Durov, PDG et fondateur de l’application Telegram lors d’un déplacement en Inde

Les raisons invoquées pour ce mandat de recherche sont particulièrement graves. Pavel Durov est accusé de complicité dans des affaires de trafic de drogues, pédocriminelles et d’escroquerie, accusations qui trouvent leur source dans le manque de modération des contenus sur Telegram. L’application, connue pour son chiffrement robuste et sa protection de la vie privée, a également été critiquée pour son laissé aller vis-à-vis de contenus illégaux, un problème qui semble aujourd’hui rattraper son fondateur.



Le mandat à l’encontre de Durov n’était valide que sur le territoire français, un détail qui semble avoir échappé à ce dernier, sans quoi il aurait probablement évité de venir en France. À l’issue de son arrestation, Durov a été placé en garde à vue par l’Office national antifraude (ONAF), relevant de la direction des douanes. Il devrait être présenté dans les prochains jours à un juge d’instruction pour une éventuelle mise en examen. Les accusations pesant sur Pavel Durov sont d’une gravité extrême et pourraient entraîner une condamnation de plusieurs années de prison.



Cette arrestation soulève des questions cruciales sur l’équilibre entre la liberté numérique et la responsabilité des plateformes de messagerie dans la lutte contre le crime. Telegram, sous la direction de Durov, a longtemps été un symbole de la liberté d’expression et de la protection des communications privées. Cependant, cet engagement envers la confidentialité a aussi permis à des individus malveillants d’exploiter la plateforme pour des activités criminelles.



Quant à l’avenir de Telegram en France, il est pour l’instant incertain. Maintenant que son fondateur et PDG est arrêté et va probablement passer devant un tribunal, l’application pourrait être supprimée de l’App Store et du Play Store en France avec une restriction de DNS chez les quatre opérateurs français. Nous vous conseillons vivement de télécharger dès maintenant Telegram sur l’App Store avant une possible suppression de l’app. En cas de blocage DNS, l’application restera accessible à travers un VPN sans aucun problème.



