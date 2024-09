Telegram va transférer les adresses IP et numéros aux autorités !

Telegram est devenu en peu de temps une messagerie instantanée incontournable pour des centaines de millions de personnes à travers le monde. Si le problème de Telegram n'est pas la popularité, l'application a un autre problème : celui de la modération. Les autorités françaises (comme celles de nombreux pays) reprochent à Telegram et son créateur Pavel Durov d'un laisser-aller contre les contenus illégaux et ceux qui violent les droits d'auteur. Cependant, cela pourrait bientôt changer, Telegram s'apprête à adopter une approche dissuasive contre les utilisateurs qui ne respectent pas les règles d'utilisation.

Telegram va collaborer avec les autorités

Pour de nombreux utilisateurs, Telegram est l'application parfaite pour diffuser des matchs de foot illégalement, vendre de la drogue, partager des contenus pédopornographiques... Cependant, tout cela va bientôt changer puisque la modération de Telegram va désormais collaborer avec les autorités françaises et toutes les autres qui demanderont des informations spécifiques sur un utilisateur.



La première étape pour Telegram dans cette nouvelle modération, c'est de renforcer ses équipes humaines, l'application a beaucoup fait appel à l'intelligence artificielle pour réduire les coûts de la modération, cependant, Pavel Durov se serait mis à l'évidence qu'il n'y a rien de mieux qu'une équipe d'humains qui analysent quotidiennement des milliers de contenus partagés dans des canaux.

Autre action de cette modération 2.0, c'est l'arrivée des procédures de partage des adresses IP et des numéros de téléphone des utilisateurs visés par des enquêtes policières. Jusqu'à aujourd'hui, un policier qui essayait d'avoir des informations sur un utilisateur Telegram pour avancer dans son enquête ne faisait même plus la demande auprès de l'application, car il savait pertinemment que celle-ci ne serait pas coopérative.



Désormais, si la police demande des informations sur un utilisateur, Telegram communiquera immédiatement l'adresse IP de l'utilisateur ainsi que le numéro de téléphone avec lequel il a créé son compte. Bien sûr, les contenus chiffrés de bout en bout le resteront et rien ne sera partagé avec les autorités, de toute façon, même si Telegram le faisait, ça ne servirait à rien puisqu'il faut une clé de déchiffrement que ne possède pas Telegram.



Cette stratégie est bien pensée pour réduire les contenus illégaux sur Telegram, car modérer des milliards de messages qui transitent sur l'application chaque mois n'est pas simple, mais faire penser aux utilisateurs qu'ils ne sont plus protégés et que l'application n'hésitera pas à les dénoncer est bien plus efficace !

Voici ce que déclare Pavel Durov :

Cela devrait décourager les criminels. La recherche sur Telegram est faite pour trouver des amis ou découvrir l'actualité, pas pour promouvoir des choses illégales.

Visiblement, l'arrestation de Pavel Durov par les autorités françaises semble avoir remis les pendules à l'heure dans la politique de Telegram. Jusqu'à maintenant, l'application était l'environnement idéal pour les criminels, mais désormais, ce sera une plateforme à fuir pour les personnes malhonnêtes.



