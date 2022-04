Une app SGIN en approche pour gérer l'identité numérique des français

Hier, le gouvernement français a validé un texte entérinant la création d’un nouveau service mobile numérique barbarement nommé SGIN. Cet acronyme qui signifie « Service de garantie de l’identité numérique » doit permettre de scanner les informations des nouvelles cartes d’identité biométrique pour s'authentifier plus facilement aux différentes plateformes publiques (et même privées) requérant ce type de données.

La première étape de l'identité numérique en France

En matière administrative, la volonté du gouvernement tend clairement vers la modernisation et la simplification. Pour cela, de nombreux services proposent désormais des démarches dématérialisées qui permettent d'aller plus vite mais aussi de croiser les données.



C'est dans cette logique qu'un nouveau décret a été publié ce mardi 26 avril ouvrant la voie à la création d'une application « Service de garantie de l’identité numérique », repéré par la Gazette des communes. L'application mobile pourra scanner les informations de la nouvelle carte d’identité biométrique et créer une sorte de jeton pour se connecter aux différents portails.



Si le principe rappelle celle de l'application ukrainienne Diia, cela ne va aussi loin. Ici, il n'est point question de rassembler les autres documents d'identité, de santé ou de gérer les paiements pour ou vers le gouvernement, il s'agit, pour le moment, de faciliter l'accès pour ceux qui le désirent.

Concrètement, en scannant sa nouvelle carte d'identité contenant des données sécurisées, l'application SGIN récupèrera les nom, prénom, date de naissance, photo, adresse postale et email du détenteur. L'empreinte digitale ne fait pas partie des données qui transitent et il faudra un iPhone ou un Android compatible NFC pour réaliser l'opération.



Le service offrira par exemple la possibilité de transmettre un justificatif d'identité, d'âge ou même de domicile dans certains cas, le tout sans avoir à remplir à la main un formulaire administratif numérique. C'est une alternative au site gouvernemental FranceConnect qui est une solution d'authentification unique pour accéder à différents portails comme les impôts, l'assurance maladie, etc.



Encore une fois, nous sommes loin du modèle ukrainien ou estonien dont les citoyens sont majoritairement connectés avec des milliers de services publics et privés accessibles depuis leur smartphone ou leur ordinateur.

Nouvelle tentative pour l'identité numérique en France

Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, cette nouvelle fait certainement écho à la tentative de 2019 via Alicem («Authentification en ligne certifiée sur mobile»), une application officielle qui autorisait le scanne de sa CNI ou de son passeport accompagné d'une courte vidéo de soi pour valider la récupération des données. Mais l’obligation d'utiliser la reconnaissance faciale avait été fatale à l'initiative, la question étant évidemment celle de la vie privée. Reste à voir comment sera perçue SGIN qui devrait arriver dans les prochains mois, alors que les français viennent de délaisser TousAntiCovid qui gérait les certificats de vaccination avec des QR Codes...



Vous pouvez suivre l'évolution des options de connexion numérique sur le site officiel : https://france-identite.gouv.fr.