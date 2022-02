TousAntiCovid : pourquoi le drapeau de l'Ukraine apparaît dans l'application ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Applications iPhone

William Teixeira

3



Vous êtes des millions à utiliser l’app TousAntiCovid pour profiter de la numérisation de vos tests, de votre Pass vaccinal ou encore du traçage Bluetooth. De nombreux Français ont été surpris ce matin de voir le drapeau de l'Ukraine apparaître sur l'accueil de l'application. Est-ce un acte volontaire ou un piratage ?

Cédric O s'est exprimé

En plein conflit qui oppose la Russie de Vladimir Poutine et l'Ukraine de Zelensky, l'application TousAntiCovid affiche depuis aujourd'hui le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine. Plusieurs politiciens comme Valérie Boyer (Sénatrice LR) et Julien Aubert (Député LR) se sont exprimés sur Twitter il y a quelques heures pour manifester leur étonnement et leur inquiétude de la présence d'un drapeau étranger sur une application du gouvernement français.

Mon #passvaccinal a change de drapeau et vous ?

Une marque de soutien à l’Ukraine 🇺🇦 ?

Un appel au secours ?

Ou une provocation de hackers mettant en exergue la vulnérabilité de nos systèmes d’information et des nos très-trop coûteux cabinets conseils ?#passvaccinal

#🇺🇦 pic.twitter.com/Jk7lALL2Mn — Valérie Boyer (@valerieboyer13) February 25, 2022

Si certains ont cru à un piratage de hackers qui ont réussi à infiltrer l'application développée par le gouvernement français, il n'en est finalement rien. Selon Le Parisien qui a contacté Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, c’est bien un acte volontaire.



Selon ses propos, il ne s'agit pas d'une erreur ou de quelconque accès frauduleux d'une personne tierce, mais bien d'une marque de soutien de la France pour le peuple Ukrainien qui vit aujourd'hui sous les bombardements et les menaces permanentes de la Russie.

Cédric O a fait savoir qu'Emmanuel Macron a au préalable validé cette démarche, mais que celle-ci aura une durée limitée, car le drapeau ukrainien disparaitra avant demain matin.



Ce n'est pas la première fois que le gouvernement se sert de l'application TousAntiCovid pour communiquer, comme il s'agit d'une application très populaire et régulièrement ouverte, de petits emojis peuvent parfois apparaitre, ça a été par exemple le cas le 24 et 25 décembre 2021 avec un sapin de Noël.



Si cette action part d'une bonne intention, elle est toutefois mal perçue par certains qui considèrent qu'une marque de soutien envers un pays en guerre est bien, mais qu'il y a un manque de pertinence de la mettre dans une application sanitaire.

Je lis en commentaire que l’apparition du 🇺🇦 dans l’appli Tousanticovid pourrait être une marque de soutien, sujet séparé de la desactivation Bluetooth. Tout cela est très sympathique, mais une application sanitaire n’est pas la barre Google ou un lieu de com. Mélange des genres. pic.twitter.com/iOxk4hBtLQ — Julien Aubert (@JulienAubert84) February 25, 2022

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid