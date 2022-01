TousAntiCovid : l'application française la plus téléchargée de l'histoire

Pour faire face à la pandémie et aux ravages provoqués par le Covid-19, le gouvernement français a lancé une application du nom de TousAntiCovid (v4.0.4, 89 Mo, iOS 11.4) quelques mois en arrière. Cette dernière permet notamment de créer des attestations, d'afficher son certificat vaccin/test, mais également grâce à la géolocalisation, de vous informer si vous avez été en contact avec une personne positive.

Et notre secrétaire d'Etat au Numérique est revenu sur le succès de cette dernière lors d'une interview avec Franceinfo TV, déclarant que l'application a été téléchargée presque 50 millions de fois sur smartphones et montres connectées, faisant d'elle « l'application française la plus téléchargée de l'histoire », tout simplement.

TousAntiCovid : presque 50 millions de téléchargements selon Cédric O

Le 2 juin 2020, le gouvernement français lancé l'application TousAntiCovid avec, comme objectif, pouvoir déceler les cas contacts et pouvoir faire des attestations à une époque où c'était obligatoire pour sortir. Depuis, cette dernière s'est enrichie grâce à des mises à jour et permet désormais d'embarquer ses certificats de vaccins et de tests.



Cédric O est revenu sur le succès de l'application :

Il y a aujourd'hui chaque jour 50.000 personnes qui reçoivent sur l'application une notification pour dire qu'ils sont cas contact.

La prochaine étape de TousAntiCovid est de se mettre à jour pour le très controversé passe vaccinal...



