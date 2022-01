L'app idéale pour transférer ses playlists d'un service de streaming musical à un autre

FreeYourMusic est une application à la fois simple et efficace pour celles et ceux qui veulent changer de service de streaming sans se prendre la tête. Elle se charge de transférer vos musiques et donc vos playlists d'une service à un autre en quelques clics.

FreeYourMusic : passer d'Apple Music à Spotify ou encore de Deezer à Tidal en toute simplicité

Lorsque l'on souhaite passer d'un service de streaming musical à un autre, il y a généralement un immense problème qui fait que nous finissons par abandonner, ce sont nos playlists. En effet, si vous êtes par exemple sur Spotify et que vous souhaitez voguer vers Apple Music, le fait de devoir recréer toutes les playlists les unes après les autres est au minimum rébarbatif voire carrément impossible s'il y a des milliers de musiques à l'intérieur.

C'est à ce moment-là que FreeYourMusic intervient. Via cette application, vous pouvez en deux en trois mouvements transférer toutes vos playlists d'un service à un autre. Une aide précieuse pour les personnes qui ont toujours abandonné l'idée de changer pour cette raison principalement.



Tous les services les plus connus à travers le monde sont pris en charge. Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal, Deezer... Il est possible de tester le service une première fois gratuitement en transférant jusqu'à 100 chansons.



Une fois ce délai dépassé, quatre choix s'offrent à vous. La première qui semble la plus intéressante mais également la plus recherchée c'est celle au tarif de 10.99 €. Avec cette offre, vous pouvez transférer un nombre illimité de playlists et de musiques une seule fois d'un service à un autre.



Pour les personnes qui changent régulièrement ou qui possèdent plusieurs abonnements aux services de streaming musicaux, trois autres offres existent dont l'abonnement trimestriel à 14.99 €, l'annuel à 39.99 € et l'illimité à 179.99 € (paiement unique).

