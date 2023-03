Landmarks : l'app idéale pour contempler les monuments 3D d'Apple Plans

L'application Landmarks offre aux utilisateurs la possibilité de visualiser tous les monuments qu'Apple a modélisés en 3D dans son application de cartographie Plans.

Sympathique

Landmarks est une toute nouvelle application qui permet de rapidement contempler tous les points d'intérêts modélisés en 3D dans l'application Plans d'Apple. Pour rappel, depuis iOS 15, Apple a ajouté des cartes 3D détaillées de plusieurs grandes villes à travers le monde entier.



Il est par exemple possible de visualiser en 3D la Tour Eiffel à Paris, le Bellagio Resort de Las Vegas ou encore la 50 Absolute World de Toronto. Au total, on compte 21 villes et plus de 300 points d'intérêts.



Landmarks a décidé de les lister pour les retrouver en quelques clics via une application simple et intuitive. Chaque bâtiment est visible de jour comme de nuit et à même le droit à une petite animation style "contemplation".

L'application est disponible gratuitement via l'App Store sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Certaines fonctions comme le gyroscope sont néanmoins payantes, mais l'essentiel est gratuit. Attention, il est obligatoire de posséder un appareil équipé d'une puce A12 ou M1 au minimum.

Lorsque Apple ajoutera de nouveaux points d'intérêts et de nouvelles modélisations 3D de monuments reconnus mondialement, Landmarks effectuera également une mise à jour sur son application.

Télécharger l'app gratuite Landmarks: Famous Sights in 3D