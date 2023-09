Quand Google Maps pique les couleurs d'Apple Plans

Google Maps teste actuellement une nouvelle palette de couleurs pour son service de cartographie, qui ne manquera pas de susciter des comparaisons avec Apple Plans, aussi appelé Apple Maps en anglais.



La firme de Mountain View n'a jamais été appréciée pour ses interfaces, bien qu'elle ait fait d'énormes progrès sur ses sites et sur Android ces dernières années, contrairement à Apple qui mise énormément sur l'ergonomie logicielle. La société basée à Cupertino a d'ailleurs souvent inspiré son concurrent numéro un, chose qui se vérifie à nouveau avec une évolution de Google Maps qui fait tiquer les fans de la pomme.

Google Maps s'inspire d'Apple Plans

Dans la nouvelle version de Google Pas, le bleu de l'eau est beaucoup plus clair qu'auparavant, ce qui n'est pas sans rappeler le service d'Apple. Si vous vivez près de la mer, d'un lac ou d'une rivière, cette couleur sera très visible et plus vivante.

Google Maps avant | Google Maps après | Apple Plans



En ce qui concerne la nature, Google utilise un vert plus prononcé (tirant sur le bleu) pour les zones comme les parcs, les forêts, les champs, etc.



Ensuite viennent les routes, désormais grises au lieu de blanches. Pour des raisons de cohérence thématique, les autoroutes sont grises foncées et non plus jaunes, ce qui constitue une autre similitude avec l'approche d'Apple.



Le jaune reste toujours utilisé, mais dédié aux zones très fréquentées. Par ailleurs, le thème sombre reste inchangé et continue d'être plus foncé que celui d'Apple.

Enfin, les directions pendant le guidage (GPS) utilisent une nuance de vert beaucoup plus foncée pour les informations les plus importantes, ce qui peut perturber de prime abord.



Une par une, ces modifications de couleurs ne sont pas radicales. En revanche, combinées, elle donne une autre esthétique à Google Maps. Si le but était de se rapprocher d'Apple Plans, qui a considérablement évoluer ces dernières années, le pari est réussi.



Pour le moment, seuls quelques Android ont la nouvelle version de Google Maps, le déploiement progressif pourrait prendre plusieurs semaines. Attention, certains trouvent cette nouvelle interface horrible...



Et vous, vous en pensez quoi ?

Télécharger l'app gratuite Google Maps