Plans, Waze et Google Maps vont devoir s'investir davantage dans l'écologie

Le gouvernement passe la seconde en ce qui concerne les applications GPS. Dès le mois de décembre 2022, certaines nouvelles règles seront mises en place pour augmenter la sensibilisation sur l'écologie. L'idée est claire, que vous utilisiez toujours le moyen de transport ainsi que le trajet le plus écologique.

L'écologie, l'écologie, l'écologie !

L'écologie semble être le plus grand enjeu de l'humanité sur les années à venir. Pour que le projet mondial atteigne les sommets, il va falloir que tout le monde y mette du sien et les applications GPS ne sont pas oubliées.



Suite à un nouveau décret publié en début de mois, le gouvernement va obliger ce genre d'applications à promouvoir les fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'être le plus écologique possible lors des déplacements.



Parmi les nouvelles règles en vigueur, il y a le classique "message de sensibilisation". Le principe est simple, afficher un message sur l'écran de l'utilisateur du style "pensez au covoiturage" ou "réduisez votre vitesse sur autoroute pour diminuer votre consommation d'essence".



Deuxième solution, l'obligation pour les développeurs d'afficher l'émission de dioxyde de carbone sur chaque trajet. Ainsi, il sera possible en un coup d'œil de les comparer et de choisir celui qui semble être le moins polluant.

Pour la troisième proposition, c'est Waze qui est le plus concerné. L'utilisation d'itinéraires alternatifs sera restreinte. Si le temps de trajet ne baisse pas d'au moins 10% par rapport au chemin initial, il ne pourra plus être proposé. L'objectif étant également de réduire la pollution sonore dans certains "petites rues", fréquemment utilisées à cause de ce genre d'applications.



Dernière demande, l'affichage de toutes les bornes permettant d'emprunter un vélo en libre-service. D'autres propositions seront bien évidemment incluses mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir accélérer le mouvement dans ce sens. L'objectif est clair, réduire au maximum l'usage de la voiture en solitaire pour des petits trajets du quotidien.



Certaines mesures devront être appliquées dès le mois de décembre 2022, tandis que le décret complet devra être respecté à la lettre à partir du 1er décembre 2023, soit dans un an et demi. Attendez-vous à voir habituellement ce genre d'infos dès les mois à venir sur vos applications de guidage.