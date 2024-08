Google Maps et Waze fusionnent les infos routières sur iOS et CarPlay

Google vient d'annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités pour ses apps de navigation Waze et Google Maps sur iOS. L'objectif : rendre la conduite plus sûre et mieux informer les utilisateurs en fusionnant les informations routières entre les deux applications.

Des signalements d'incidents facilités dans Google Maps

Dans Google Maps, il sera désormais plus simple de signaler des incidents comme des travaux, des voies fermées, des objets sur la route ou la présence de la police. Ces signalements, issus des communautés Maps et Waze, indiqueront même leur source. De plus grandes icônes, plus faciles à toucher, permettront de partager rapidement ces mises à jour. Les autres conducteurs pourront confirmer l'incident d'un simple tap.

Maps proposera aussi un nouveau guidage intelligent une fois arrivé à destination. L'app mettra en surbrillance le bâtiment et son entrée, en plus d'indiquer les parkings à proximité. Pratique la nuit ou dans des endroits inconnus.

Waze vous alerte sur les radars et événements perturbants

Dans Waze, de nouveaux types de radars seront indiqués, comme ceux qui verbalisent les excès de vitesse, les feux grillés, l'utilisation de mauvaises voies, la ceinture non attachée ou l'usage du téléphone au volant.

Une nouvelle fonctionnalité "événements trafic" vous préviendra aussi de la présence de rassemblements comme les défilés ou les matchs. Si vous passez dans une zone concernée ou avez des lieux enregistrés près de là, vous recevrez une notification détaillée une fois l'événement commencé. Vous pourrez facilement la partager avec vos proches pour les préparer.

Enfin, Waze proposera son guidage même écran verrouillé, avec les directions, le trafic en temps réel et les alertes. Une mise à jour prévue cet automne sur iOS.

Avec ces nouveautés sur iPhone et CarPlay, Google entend bien vous aider à rester informé et en sécurité sur la route, que vous utilisiez Waze ou Google Maps. A la vérité, les deux applications se rapprochent énormément au point de se partager des informations et des fonctionnalités. Ces changements sont bienvenus pour tous les conducteurs équipés d'un iPhone, à moins que les utilisateur iOS soient déjà passés sur Apple Plans.

Source

Télécharger l'app gratuite Google Maps