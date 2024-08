Selon un sondage, Apple CarPlay contribue énormément à la satisfaction d'un véhicule

Apple n'a peut-être pas encore de véhicule électrique, mais l'entreprise arrive à laisser son empreinte dans le domaine de l'automobile grâce à son système d'infodivertissement "Apple CarPlay". Un récent sondage aux États-Unis a permis de constater que les américains apprécient énormément les véhicules qui proposent Apple CarPlay à bord, c'est même une valeur ajoutée qui est prise en compte lors de l'achat !

Une meilleure satisfaction qu'Android Auto

Un récent sondage réalisé par J.D. Power révèle une tendance claire parmi les consommateurs américains : les véhicules équipés d'Apple CarPlay sont grandement appréciés. La présence de ce système lors des essais de véhicule ou dans les publicités constitue un argument de poids pour les acheteurs potentiels.

L'étude s'étend de juillet 2023 à mai 2024 et a interrogé 99 144 propriétaires de véhicules neufs après 90 jours de possession. Ces réponses ont permis d'établir l'importance des systèmes d'infodivertissement dans la satisfaction générale des utilisateurs.



Selon l'étude APEAL de J.D. Power, la satisfaction moyenne pour les systèmes d'infodivertissement intégrés dans les véhicules est de 805 sur 1 000 points. Cependant, une distinction est faite entre les utilisateurs de différentes plateformes.

Comparaison entre CarPlay et Android Auto

Les propriétaires de véhicules utilisant Android Auto affichent une satisfaction élevée avec un score de 832. Cette satisfaction est encore plus marquée chez les utilisateurs de CarPlay, qui atteignent un score de 840. Depuis son lancement en 2014, CarPlay a régulièrement obtenu de bons résultats dans les études de satisfaction, ce qui confirme sa popularité et son efficacité.



Alors que la majorité des constructeurs automobiles proposent Apple CarPlay, Android Auto (ou les deux) certains, comme General Motors et Rivian, ont pris la décision de ne plus inclure ces systèmes dans leurs nouveaux véhicules, préférant développer leurs propres logiciels. Cette décision va à l'encontre des désirs manifestés par les consommateurs dans l'étude de J.D. Power.



Les résultats de l'étude de J.D. Power montrent l'importance des systèmes d'infodivertissement comme Apple CarPlay dans la satisfaction des propriétaires de véhicules neufs. L’attirance des clients pour ces systèmes est claire et les constructeurs qui décident de ne pas les inclure dans leurs nouveaux modèles pourraient devoir reconsidérer leurs stratégies face à cette demande croissante. La satisfaction des utilisateurs étant un facteur crucial, l'intégration de systèmes tels que CarPlay pourrait bien devenir un élément déterminant dans le choix des véhicules à l'avenir.



