Quand Google emprunte à CarPlay pour Android Auto

Si CarPlay est le système d'info-divertissement d'Apple, qui permet de transposer les applications et l'interface de votre iPhone sur l'écran de votre voiture, Android Auto est son équivalant de Google depuis 2014. Les deux ont connu de multiples itérations au fil des ans, et le récent tableau de bord de CarPlay semble avoir fait des émules chez son concurrent.

Joue-la comme CarPlay

Google teste actuellement une nouvelle version de son système Android Auto embarqué, et bon nombre des nouveaux éléments de conception peuvent sembler familiers aux utilisateurs de longue date de CarPlay.



La nouvelle interface Android Auto, qui est encore en bêta, adopte une interface basée sur les tuiles et le tableau de bord, similaire au tableau de bord de CarPlay. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir différentes zones pour Google Maps, un widget "En cours de lecture", et la météo actuelle. Il y a également un accès rapide à toutes vos applications disponibles ainsi qu'à Google Assistant.



Tout ceci est assez similaire à CarPlay, qui propose un écran d'accueil basé sur des widgets avec Apple Plans, un widget musical et un accès rapide à toutes vos applications, à Siri et aux destinations à venir.

© AndroidWorld

Les gens de AndroidWorld ont activé la dernière version de "Coolwalk", montrant certains des progrès de Google sur la fonctionnalité.

Il s'agit notamment de supprimer un bouton dédié qui fait apparaître les widgets sur le côté, et de placer cette fonctionnalité sous une pression longue sur le bouton "Apps". Une icône de notification se trouve à côté de ce bouton, et cette nouvelle interface élimine également la barre d'état en haut de l'écran. À la place, les informations concernant la puissance du signal, la batterie et l'heure sont poussées dans le coin inférieur de l'interface.

Il est clair que la refonte d'Android Auto s'inspire de CarPlay, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'objectif d'Android Auto et de CarPlay est de rendre l'écran d'infodivertissement de votre voiture sûr et facile à utiliser en un coup d'œil. Des zones larges et claires sont donc propices à cela.



Rappelons enfin qu'Apple pourrait réorganiser l'expérience CarPlay en mettant l'accent sur les véhicules électriques et une intégration plus profonde avec les systèmes de climatisation, les sièges et des commandes audio dans la voiture.