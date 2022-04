Apple CarPlay sans fil et Android Auto seront présents dans la Subaru Outback 2023

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles ont saisi l'importance de la connectivité et de l'accès aux applications les plus populaires à bords de leurs véhicules. Pour répondre à ce besoin, Apple a développé son OS CarPlay et Google son système Android Auto. Alors que certaines entreprises font le choix de l'un ou l'autre, chez Subaru on préfère faire plaisir aux propriétaires d'iPhone comme aux possesseurs de smartphones sous Android.

La Subaru Outback 2023 sera au top de la modernité

Subaru va bientôt commercialiser sa voiture "Outback 2023", un nouveau véhicule qui sera à la pointe de la technologie avec l'intégration du EyeSight, une innovation qui vous assistera dans votre conduite en optimisant le régulateur de vitesse et en vous aidant à éviter une collision en prenant les bonnes décisions si vous n'êtes pas assez rapide.



Ce véhicule possèdera également un écran de 11,6 pouces qui offrira un accès à Apple CarPlay et Android Auto, la particularité, c'est que les deux systèmes fonctionneront sans avoir besoin de brancher votre smartphone au port USB à l'avant.

Subaru mentionne aussi la disponibilité d'une commande vocale :

Le système de navigation multimédia de 11,6 pouces comprend une navigation à commande vocale alimentée par la dernière version de TomTom® et de SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 ans).

Subaru affirme qu'une telle intégration permettra aux utilisateurs de contrôler plus facilement son itinéraire, de gérer sa musique et ses podcasts ou encore d'accéder plus rapidement à des contenus d'autres applications.



Apple CarPlay et Android Auto ne sont pas nouveaux chez Subaru, l'entreprise les propose en tant que "fonctionnalité de série" depuis presque 5 ans, tout a commencé à partir des modèles de 2017 et 2018 en version filaire.

C'est la première fois que Subaru s'engage à fournir une expérience toujours plus optimale avec une connectivité en Bluetooth entre le smartphone et le système multimédia intégré dans le véhicule.



Au-delà de la partie technologie, vous aurez le choix entre un moteur atmosphérique de 2,5 litres avec 182 chevaux ou un moteur turbocompressé de 2,4 litres qui vous apportera 260 chevaux.

Au niveau du prix, celui-ci ne devrait pas être très différent de la version 2022 du véhicule, Subaru ne devrait pas avancer un tarif supérieur à 30 000 dollars, à noter que le modèle de cette année est disponible à partir de 28 000 dollars.